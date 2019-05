UIL FPL SANITÀ E NURSING UP TRENTO * INCONTRO CON FUGATTI: « SOSPESI TEMPORANEAMENTE I SIT-IN DI PROTESTA »

Il Presidente della Giunta Dott. Maurizio Fugatti ha incontrato in data odierna la UIL FPL Sanità e Nursing up: sospesi temporaneamente i Sit-in di protesta.

In data odierna UIL FPL Sanità e Nursing up hanno manifestato con un Sit-in sotto il Palazzo della Regione per ottenere subito l’accordo sui 5 milioni di euro e la fascia economica con i 40 anni, l’omogeneizzazione di tutti i dipendenti del comparto sanità con i provinciali e adeguate risorse economiche per un piano straordinario di assunzioni.

Durante il Sit-in abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro urgente con il Presidente della Giunta Dott. Maurizio Fugatti esprimendogli le nostre priorità e preoccupazioni, con particolarità’ riferimento in merito alle difficoltà riscontrate nella trattativa contrattuale in Apran.

In tale occasione il Presidente Fugatti ha mostrato interesse rispetto alle problematiche da noi esposte, alcune delle quali saranno oggetto di discussione nella riunione di contrattazione in Apran appena convocata alle ore 09,00 del 27 maggio 2019.

Abbiamo pertanto deciso di sospendere momentaneamente i Sit-in di protesta in attesa di verificare il grado di accoglimento rispetto alle nostre proposte, che saranno discusse al tavolo dell’Apran il giorno 27 c.m. .

Preannunciamo già che se non avremo un positivo riscontro alle nostre richieste nella riunione del 27 c.m. , valuteremo fin da subito quali azioni di protesta adottare, a tutela dei lavoratori della sanità.

*

Giuseppe Varagone

Segretario Provinciale Uil Fpl sanità

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing Up Trento