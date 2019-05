UIL FPL SANITÀ E NURSING UP TRENTO * CONTRATTAZIONE APRAN: « INSUFFICIENTI LE RISORSE ECONOMICHE PRESENTI SUL TAVOLO PER UN PERCORSO DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE »

Riunione di contrattazione Apran del 27 maggio 2019. Nel corso della odierna riunione di contrattazione in Apran, le scriventi OO.SS. Uil Fpl sanità e Nursing up hanno fin da subito manifestato perplessità rispetto alle risorse economiche presenti sul tavolo, insufficienti per iniziare un serio percorso di valorizzazione professionale per i Professionisti Sanitari e OSS che prevedesse nel contempo un congruo aumento delle indennità legate alla turnistica.

Inoltre alla proposta dell’Apran di omogeneizzare esclusivamente il personale amministrativo dell’Apss con i dipendenti Provinciali, abbiamo evidenziato la necessità di estendere tale beneficio a tutto il personale del comparto.

Le nostre recenti manifestazioni di protesta sotto il palazzo della regione hanno destato l’interesse del Presidente della Giunta Dott. Maurizio Fugatti, che ha dato, così come ci ha comunicato il Presidente Apran, la disponibilità a stanziare ulteriori risorse economiche per soddisfare le richiesti dei nostri lavoratori, creando le condizioni per una positiva e celere chiusura del contratto 2016/2018.

Infine, l’Apran ha manifestato l’apertura a formalizzare un percorso contrattuale che preveda l’attivazione dell’omogeneizzazione giuridico-economica con i dipendenti provinciali per tutto il personale del comparto e non solo per il personale amministrativo, cosi come ci era stato proposto.

Il prossimo incontro ci sarà il 5 giugno 2019.

Giuseppe Varagone

Segretario Provinciale Uil Fpl sanità

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing Up Trento