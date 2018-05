UIL TRENTINO * CONGRESSO: “LAVORO, SINDACATO, AUTONOMIA” È LO SLOGAN DELL’INCONTRO 2018 CON GLI ISCRITTI, DOMANI ORE 09.00 PRESSO FBK TRENTO

“Lavoro, Sindacato, Autonomia”” è lo slogan del congresso della Uil del Trentino che si svolgerà il 4 maggio presso la Fondazione Fbk a Trento. Gli ultimi due mesi per la Uil trentina sono stati caratterizzato da un’ intensa fase congressuale che si è sviluppata in tutta la provincia.

“Dall’incontro con i delegati e gli iscritti si è sviluppato un dibattito importante – sottolinea Walter Alotti– dal quale è emersa l’esigenza di essere ancora più presenti e protagonisti sul territorio, anche alla luce degli esiti delle ultime elezioni, e visto che parte della politica non presidia più il territorio, il sindacato può e deve rivolgersi non solo ai lavoratori e ai pensionati, ma anche a tutti i cittadini”.

Il segretario generale, che ripropone la propria candidatura alla guida del Sindacato di Via Matteotti, delinea le caratteristiche di quella che dovrà essere la Uil del Trentino dei prossimi anni. : “Vogliamo una Uil sempre più forte che affronti e discuta i problemi del nostro territorio, a partire dal lavoro, alle politiche di coesione sociale, la casa, il welfare, la sanità, il fisco locale, gli investimenti infrastrutturali” afferma Alotti.

Uno dei temi centrali del congresso – a cui parteciperanno 70 delegati eletti nei 15 congressi categoriali in rappresentanza di più dei 17.500 iscritti – sarà quello del rilancio del Trentino, con una particolare attenzione al rapporto fra sviluppo e ambiente, visto che gli indicatori economici ed occupazionali virano, seppur ancora timidamente, verso il bel tempo. E la Uil lancerà alcune sue proposte per consolidare la ripartenza, “con eqUILibrio nella direzione giusta”, come afferma lo slogan della Uil Nazionale.

Il programma del congresso prevede venerdi 4 maggio alle 9,45, la relazione introduttiva del segretario generale Walter Alotti, seguita dagli interventi di saluto delle autorità provinciali e comunali.

A chiudere i lavori della mattinata , sarà l’intervento del segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo. Seguirà alle 15,15 un seminario sul tema “Il lavoro breve”, coordinato dal giornalista Enrico Franco a cui prenderanno parte il segretario nazionale Guglielmo Loy, il presidente dell’Agenzia del Lavoro Riccardo Salomone ed il direttore regionale dell’Inps Marco Zanotelli.