UIL DEL TRENTINO * CASSA INTEGRAZIONE – ORE AUTORIZZATE 1° QUADRIMESTRE 2019: « IN TRENTINO SI REGISTRA UNA FLESSIONE DEL 22,1% »

L’andamento generale della CIG, a livello nazionale, nel 1° quadrimestre 2019, da come emerge nel periodico consueto Rapporto UIL sulla Cassa Integrazione Guadagni, registra un aumento medio del +11,9%, soprattutto per cassa integrazione straordinaria +26,3%.

In Trentino registriamo invece, confrontando la situazione fra aprile 2018 e 2019, una flessione del dato -22,1%, pur in presenza ancora di un rilevante utilizzo dell’istituto della Cassa, soprattutto nell’industria. Si passa infatti dalle 133.196 alle 212.359 ore per un i9ncremento del 59,4%. Continua, lento ma continuo il calo nell’edilizia, che passa dalle 7195.14 alle 477.168 ore (-33,7% nell’edilizia).

*

Walter Alotti

Segretario Generale

Uil del Trentino