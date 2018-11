uil * CONVEGNO POLIZIA LOCALE del TRENTINO: ” Sicurezza e nuovi aspetti organizzativi e professionali, vision nazionale e territoriale a confronto “

La Uil Fpl Enti Locali ha organizzato un convegno sulla tematica sempre più attuale della sicurezza, intesa quale sistema rafforzato in termini di adozione di adeguate politiche per la sicurezza, lotta all’immigrazione clandestina e implementazione dei servizi di polizia del territorio. Tale convegno è stata un’ottima occasione per dibattere e confrontarsi su tali tematiche con i rappresentanti politico-istituzionali del nuovo assetto provinciale.

La giornata si è sviluppata sulla disamina delle normative nazionali effettuata dal Segretario Organizzativo della Uil Fpl, Daniele Ilari, promotore del Convegno annuale della Polizia Locali, tenutosi a Riccione dal 20 al 22 settembre 2018, ed impegnato al tavolo di confronto con il Governo per la revisione della normativa nazionale sulla Polizia Locale.

I lavori sono proseguiti con l’illustrazione da parte di Marcella Tomasi, Segretaria provinciale della Uil Fpl Enti Locali sullo stato contrattuale trentino ed il lungo percorso di riconoscimento della professionalità della Polizia Locale fatto in questi anni nella contrattazione collettiva.

Si è proseguito poi con una “Tavola Rotonda” sui temi della sicurezza territoriale.

A tale iniziativa è intervenuto l’assessore Achille Spinelli, in rappresentanza della Giunta Provinciale, che ha illustrato le intenzioni della Giunta provinciale in merito alla valutazione di costituire un unico corpo di polizia locale; processo lungo che dovrà la convergenza di tutti gli attori locali.

Seno seguite le esposizioni della realtà trentina, attraverso la descrizioni delle tante attività svolte sul territorio, nello specifico nel comune di Trento, dove il sindaco Andreatta ha illustrato le innumerevoli iniziative per una città sicura a misura di cittadino; è poi intervenuto il sindaco di Rovereto Valduga che ha spiegato il percorso importante fatto nella seconda città del Trentino e gli obiettivi per il consolidamento della realtà locale, infine il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese ha illustrato le criticità territoriali evidenziando degli aspetti che potrebbero essere migliorati e gestiti in maniera centralizzata.

Infine la Uil Fpl ha chiesto alla Giunta provinciale di aprire un “Tavolo tecnico” sulla polizia locale che analizzi i bisogni del territorio, in termini di personal e di servizi al cittadino. Inoltre è stata avanzata la richiesta di riaprire già con l’inizio del 2019 il tavolo contrattuale per il triennio 2019-2021.