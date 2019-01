Ugo Rossi (PATT) * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – TRENTO: « IL “prendere ed andarsene” DI Fugatti e Paccher RAPPRESENTA un grave errore e poco rispetto per le istituzioni»

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fugatti e Paccher un grave errore e poco rispetto per le istituzioni. Non ero presente alla cerimonia di inaugurazione.

Leggo che il presidente Fugatti ha lasciato anzitempo la cerimonia e che poi ha rilasciato dichiarazioni tra ironia e disprezzo su quanto hanno detto i rappresentanti dell’avvocatura.

Resto convinto che anche lo stile abbia la sua importanza e che a volte sia esso stesso sostanza.

Per questo penso che abbia fatto male e non mi sento rappresentato come cittadino trentino da chi assume certi comportamenti ricoprendo un ruolo istituzionale di primo livello.

Un conto è il dissenso anche esplicito un conto è prendere ed andarsene.

Stessa cosa vale, forse anche di più, considerato il ruolo, per il presidente del consiglio regionale (che ho anche votato) che proprio in virtù’ del suo ruolo sarebbe tenuto al massimo equilibrio e moderazione.

Speriamo che questo incidente possa essere ascritto a inesperienza e che possa costituire insegnamento per il futuro.

*

Ugo Rossi