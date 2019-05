ROSSI (PATT) * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEE: « SERIETÀ È L’ESATTO CONTRARIO DI CIÒ CHE STA FACENDO SALVINI CHE CONTINUA A PROMETTERE PER RACCATTARE VOTI »

Chiusura campagna elettorale europee. I trentini sono chiamati a esprimere il loro voto per le elezioni europee.

Sottolineo europee!

E parlando di Europa è necessario premiare la serietà contro la propaganda di chi fa credere alla gente che si può’ spendere e spandere senza rispettare le regole che valgono per tutti. Serietà è l’esatto contrario di ciò che sta facendo Salvini che continua a promettere per raccattare voti.

Io voto e chiedo di votare Stella Alpina e Dorfmann per premiare la serietà’, per avere in parlamento un amico del Trentino e per un idea di Trentino che guarda a nord, all’Euregio e all’Europa che unisce e non divide.

Un voto per il futuro, ben diverso da chi come Salvini vuole tornare al primato degli stati nazionali.

*

Ugo Rossi