ufficio stampa PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * Parlamento: « Fugatti Segnana e Zanotelli hanno rassegnato le dimissioni »

Parlamento: Fugatti, Segnana e Zanotelli hanno rassegnato le dimissioni.

Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Parlamento con una lettera inviata ieri al Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Come è noto, l’avvenuta elezione a Presidente della Provincia autonoma di Trento per il primo e a Consigliere provinciale/regionale per le seconde ha reso incompatibile il ruolo di onorevoli.

Per quanto riguarda il Presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli, la comunicazione ufficiale delle dimissioni, che erano state annunciate all’indomani dell’elezione in Consiglio provinciale, avvia tecnicamente la procedura per le elezioni suppletive nei collegi di Trento/Cles e della Valsugana.

Questo, a seguito della legge sull’election day approvata con l’ultima finanziaria, avverrà nella stessa data in cui i cittadini saranno comunque chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo.