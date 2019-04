UFFICIO STAMPA LEGA CAMERA * RINNOVO FLOTTA VIGILI DEL FUOCO: SOTTOSEGRETARIO CANDIANI, « CONSEGNATI DUE NUOVI ELICOTTERI DI ULTIMA GENERAZIONE MODELLO AW139 AL CORPO NAZIONALE »

Vigili fuoco: Candiani, consegnati due nuovi elicotteri al Corpo nazionale. Due nuovi elicotteri di ultima generazione modello AW139 per le missioni di ricerca e soccorso tecnico sanitario, antincendio e protezione civile sono stati consegnati oggi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La cerimonia di consegna si è tenuta in mattinata nello stabilimento Leonardo di Vergiate. Il Capo del Corpo, Fabio Dattilo e il responsabile della divisione elicotteri della società, Gian Piero Cutillo hanno siglato inoltre un accordo di collaborazione che porterà nei prossimi anni al rinnovo della flotta dei Vigili del fuoco. L’ AW 139 e dotato di equipaggiamenti mirati per missioni antincendio e di soccorso in ogni ambiente. Il modello è già impiegato da Polizia, Guardia di Finanza aeronautica e guardia Costiera. Alla cerimonia ha partecipato il sottosegretario con delega al Soccorso Pubblico Stefano Candiani. ”

Mi riempie d’orgoglio tornare a casa in provincia di Varese per la consegna di due elicotteri che innovano il modo di fare il soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, strumenti d’avanguardia sui quali si baserà lo sviluppo di nuove tecniche SAR, Search And Rescue – ha dichiarato il Sottosegretario – Elicotteri che nascono dalla laboriosità, capacità ed esperienza che da sempre contraddistinguono la provincia di Varese. Due mezzi costruiti da Leonardo, è fonte d’orgoglio essere parte dello sviluppo dell’azienda e della sua attività: con l’acquisto di questi due inizia una fornitura che ne comprende altri 18, dando sostegno all’attività di Leonardo e del settore aerospazio che ha radici nel nostro territorio”.