UFFICIO STAMPA GRUPPO FORZA ITALIA – BRUNETTA * GOVERNO: ” SALVINI? PAROLE, PAROLE, NON SI È ANCORA COMBINATO NULLA “

“Abbiamo atteso le dichiarazioni di Salvini con curiosità, ma anche con senso di responsabilità. L’Italia ha bisogno di un governo. Dopo due mesi di stallo politico, non si è ancora combinato nulla tra un veto e l’altro”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, commentando, ai microfoni di Radio Radio, le dichiarazioni di Salvini dopo l’incontro con Mattarella.

“Le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo il colloquio con il Presidente Mattarella? Parole, parole, parole.

Tutti questi giorni dovevano servire per elaborare un programma e dare un nome alla premiership. Mi sembra che si stia ancora a carissimo amico.

Bisogna vedere se Salvini con il suo 17% usa Di Maio per realizzare i punti del programma del centrodestra o, viceversa, Di Maio usa Salvini per realizzare il suo di programma. Per parte nostra, siamo fermamente all’opposizione”.

