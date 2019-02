Udc del Trentino * incontro con democrazia Cristiana: « analizzata la situazione politica locale e nazionale anche in vista delle prossime elezioni Europee »

Oggi a Trento c’è stato un incontro tra esponenti dell’Udc del Trentino guidati dal portavoce Giuseppe Bonenti ed esponenti della Democrazia Cristiana coordinati da Pasquale Montalto e dal Vicepresidente nazionale della federazione Dc-Udc Angelo Sandri.

Si è analizzata la situazione politica locale e nazionale anche in vista delle prossime elezioni Europee ed alla luce dell’accordo nazionale tra Udc e Dc sottoscritto in Abruzzo in vista delle prossime elezioni regionali.

All’incontro hanno preso parte anche Giacomo Bezzi e Luca Giuliani. Si sta valutando se iniziare anche in Trentino un percorso comune di questo tipo in vista delle prossime elezioni amministrative sempre legato alla visione politica Degasperiana insita nei valori e nei princìpi del Partito popolare Europeo.

*

Per Udc del Trentino Giuseppe Bonenti

Per Dc del Trentino Pasquale Montalto