TV Dove – Sky canale 413 * L’ITALIA A TAVOLA CON JAMIE OLIVER / IL MEDITERRANEO CHE NON TI ASPETTI

Due nuovi programmi originali andranno in onda a ottobre su Dove (Sky canale 413), caratterizzate dall’amore per il territorio e dal piacere di viaggiare anche alla scoperta della cultura gastronomica: dal 7 ottobre debutta sul canale il famoso chef e conduttore televisivo inglese Jamie Oliver, appassionato conoscitore dell’Italia e delle sue tradizioni culinarie, con la serie “L’Italia a tavola con Jamie Oliver”; e dal 17 ottobre “Il Mediterraneo che non ti aspetti”, due amici on the road, immersi per quasi cinquemila chilometri nella bellezza e nella sapienza culinaria.

“L’Italia a tavola con Jamie Oliver” è un incredibile viaggio in tutta Italia alla ricerca delle ricette tradizionali, dalle Alpi alla Sicilia, incontrando le vere star della cucina italiana: le mamme e le nonne. Il geniale cuoco inglese Jamie Oliver sarà ospitato all’interno delle case, cucinerà insieme ai suoi ospiti e si fermerà con loro a gustare quanto preparato: nessun ristorante di lusso, nessuno chef stellato, ma solo il calore della cucina domestica.

Lo vedremo alle prese con pasta fresca, gnocchi, insalate e secondi di pesce e di carne. Cercherà di apprendere tutti i trucchi del mestiere, senza fermarsi alle prime difficoltà. Questo viaggio rappresenta per lui l’occasione per conoscere pienamente la vera e più genuina anima della cucina Italiana.

Le chiacchiere tra una pietanza e l’altra saranno un’occasione per conoscere le persone ed entrare nello spirito dei luoghi visitati. A fare da guida a Jamie sarà il suo amico e mentore Gennaro Contaldo, che con il suo atteggiamento sempre ironico e positivo coinvolgerà ogni giorno Jamie in fantastiche esperienze.

“Il Mediterraneo che non ti aspetti” racconta l’avventura dei due amici e motociclisti Si e Dave, che da sempre coniugano la passione per il viaggio con quella per la cucina. Seguiranno un affascinante itinerario di quasi 5000 chilometri lungo le coste del Mediterraneo; ogni tappa sarà un’occasione per scoprire le bellezze, le tradizioni, le ricette e i sapori autentici del luogo.

Il viaggio inizia nel Sud dell’Italia, tra la Puglia e la Calabria, con l’incanto di mille squisitezze: dalla dolcezza del gelato tradizionale al gusto intenso della ‘nduja fino alla scoperta del bergamotto.

I due amici si sposteranno poi in Sardegna dove esploreranno i tipici sapori locali, dal tonno fresco di Carloforte all’agnello della montagna, guidati dai cuochi locali, fieri della loro terra e delle tradizioni culinarie, frutto dell’incontro di più culture. La tappa successiva sarà la Corsica, con il suo gustoso trittico: carne, castagne e formaggio. Tornati sulla terraferma, Si e Dave giungeranno nel Sud della Francia, per un tour culinario ricco di delizie tra Provenza e Occitania.

Le Baleari saranno la loro penultima tappa: qui insieme all’eredità della cucina inglese scopriranno la bontà dei prodotti locali, con l’eccellenza della mandorla. Si e Dave concluderanno il loro viaggio con i sapori forti della cucina spagnola con un ultimo percorso costiero tra Valencia a Torremolinos.