Tt-consulting * Solea Boutique & Spa Hotel: « A Fai della Paganella (TN) ambienti comuni e piscina completamente rinnovati »

Il nuovo Solea Boutique & Spa Hotel, situato a Fai della Paganella, apre le porte. Con gli ambienti comuni e la piscina completamente rinnovati, questa struttura si pone come meta ideale per coloro che intendono trascorrere un fantastico soggiorno al cospetto delle Dolomiti.

«Il Solea è la concretizzazione della nostra idea di vacanza, che si fonda sulla qualità dei servizi e un senso di ospitalità che va oltre i luoghi comuni; così come dovrebbe essere per un vero boutique hotel».

Questo è il primo commento di Daniel Bosio, che insieme a Hannes Illmer e Johannes Gruss, gli altri due soci della Tt-consulting – agenzia di consulenza e marketing in ambito turistico con sede in Lana (Bz) – ha acquistato l’albergo.

«Intendiamo trasformare questo hotel in un’impresa di successo – sottolinea –. Abbiamo investito tempo e risorse in un territorio congeniale, che sia dal punto di vista turistico sia in termini economici presenta grandi margini di crescita».

Dotato di 41 camere, Junior Suite e Suite, il Solea dispone di 1500 m2 di area wellness con Spa e mondo saune, un ristorante gourmet nonché una piscina interna ed esterna.