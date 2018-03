TRENTO FUNIVIE SPA * SCI NOTTURNO SUL MONTE BONDONE: ULTIMI APPUNTAMENTI IL 13 E 15 MARZO

Ultimi appuntamenti con lo sci notturno: 13 e 15 marzo 2018.

Alla luce delle temperature e delle precipitazioni degli ultimi giorni che hanno confermato uno scenario prettamente invernale anche durante la prima settimana di marzo, Trento Funivie ha deciso di prolungare per ulteriori due serate, il 13 e 15 marzo 2018, l’appuntamento con lo sci notturno.

Un evento che quest’anno ha registrato presenze particolarmente importanti: una media di oltre 2600 passaggi, una serata record, quella di giovedì 4 gennaio 2018, dove si sono superati i 3700 passaggi con oltre 300 skipass serali venduti.

Risultati che confermano l’apprezzamento dello sci notturno sul Monte Bondone, contraddistinto da un’atmosfera emozionante, con i 40 globi illuminanti a rischiarare il piano sciabile per ammirare in lontananza la città ricoperta di luci.

I più giovani hanno inoltre apprezzato l’apertura notturna del park con la nuova illuminazione a Led per garantire più visibilità e sicurezza ai riders durante le loro evoluzioni.

Una proposta di Trento Funivie Spa accolta e vissuta con entusiasmo dalla città di Trento e dintorni, dal momento che l’80% dei frequentatori è rappresentato proprio da giovani, famiglie con bambini al seguito, sciatori, snowboarder, freestyler di tutti i livelli che hanno riscoperto ed apprezzato la loro montagna in questa veste incantata, perché sci e snowboard acquistano forse ancora qualcosa in più se praticati di notte, sotto la luce della luna e sotto un romantico cielo stellato.

Il prezzo per lo skipass serale “Happy Snow” è di € 14,00 per adulti e 11,00 per bambini, ragazzi e Universitari in possesso di tessera Unisport.

E’ valido anche lo skipass Stagionale Monte Bondone, Superskirama e gli skipass plurigiornalieri a partire dai 4 giorni.