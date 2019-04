TRENTO FILM FESTIVAL * PARTNERSHIP CON TRENTINO ALTA FORMAZIONE GRAFICA: « UN PONTE TRA FORMAZIONE E LAVORO IN NOME DELLA CULTURA »

Trento Film Festival e TAG – Trentino Alta Formazione Grafica: un ponte tra formazione e lavoro, in nome della cultura È arrivato ormai al terzo anno il rapporto di collaborazione tra due realtà radicate sul territorio e che credono nell’innovazione: un gruppo di studenti diventa protagonista del Trento Film Festival per la copertura fotografica e video.

La connessione tra luoghi della formazione e luoghi del lavoro eè un valore aggiunto, in tutti i percorsi professionali: se questa connessione si realizza tra due soggetti fortemente radicati sul territorio, e che condividono valori e visione, i risultati non possono che essere positivi.

ÈÈ questo sicuramente il caso della partnership che si eè andata costruendo tra il Trento Film Festival e l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche e in particolare con il TAG – Trentino Alta Formazione Grafica, il percorso di alta formazione professionale nato nel 2006 con l’obiettivo di formare e mettere a disposizione del territorio provinciale figure professionali di livello superiore.

Da due anni a questa parte, infatti il Trento Film Festival eè affiancato per la fotografia e i video da un gruppo di studenti del TAG, che diventano protagonisti della manifestazione internazionale collaborando alla documentazione fotografica e video. Dopo un intenso percorso formativo sviluppato ad hoc dal Trento Film Festival per gli studenti aderenti, i ragazzi imparano sul campo modalitaè e tempi di lavoro, immersi per dieci giorni nella complessa macchina organizzativa del festival, sotto la supervisione di professionisti del settore.

Quest’anno il team saraè composto da 16 studenti dei tre differenti corsi e del quinquennio superiore della scuola Artigianelli. Il progetto ambisce a fare un ulteriore passo avanti: per la prima volta, in via sperimentale, i ragazzi saranno infatti affiancati da ex studenti che hanno partecipato al progetto con il Festival negli anni scorsi, in una logica di continuitaè e trasmissione delle competenze.

Il TAG eè una realtaè fortemente innovativa, e in questa tensione all’innovazione si eè costruita la sinergia con il Trento Film Festival. Gli studenti del TAG nel loro percorso hanno l’opportunitaè di apprendere attraverso molteplici esperienze didattico-formative innovative, grazie a docenti professionisti e a un saldo network di collaborazione tra Ènti di ricerca e formazione, Istituzioni, acceleratori di sviluppo d’impresa, aziende di settore e start-up del territorio trentino e nazionale, tra cui il Festival.

Il Trento Film Festival eè la piuè antica rassegna internazionale di cinema e culture di montagne. La 67. edizione si terraè dal 27 aprile al 5 maggio. Il programma saraè annunciato il 9 aprile, in occasione della conferenza stampa presso la sede del CAI di Milano.