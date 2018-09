TRENTINOWINEFEST * CANEVE APERTE 2018 DEI CEMBRANI DOC: ” SABATO 13 OTTOBRE CEMBRA OSPITA LA QUINTA EDIZIONE DELLA CENA ITINERANTE ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO “

Caneve Aperte 2018 dei Cembrani Doc. Sabato 13 ottobre Cembra ospita la quinta edizione della cena itinerante alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto crescere di anno in anno il numero di partecipanti, sabato 14 ottobre torna Caneve Aperte. La manifestazione, organizzata dai Cembrani Doc con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche denominate #trentinowinefest, e inserita all’interno della rassegna “DiVin Ottobre”, prevede una cena a tappe presso i più affascinanti avvolti del borgo di Cembra.

Il via, dalle ore 16.00 in poi, dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore. Di “caneva” in “caneva”, i partecipanti saranno accolti dai Cembrani Doc per una degustazione guidata di vino, spumante, birra artigianale e grappa accompagnata da prodotti tipici del territorio come carne salada, tortèi de patate, luganeghe, speck, polenta e tosella, strauben e molto altro.

Collateralmente alla serata, a partire da venerdì 12 presso il Pala Curling di Cembra, si svolgerà la quarta edizione del torneo internazionale di curling “Caneve Aperte”, che registra già il tutto esaurito con squadre provenienti da tutto l’arco alpino che si daranno battaglia a colpi di stones fino a domenica sera.

Quest’anno saranno ben sedici le Caneve Aperte che ospiteranno separatamente la mescita e la somministrazione per nove esperienze sensoriali, accompagnate da musica folk, acoustic rock degli Orentonip, dalle Giovani fisarmoniche della Val di Cembra, da world acoustic con Malegria Primos Estilo, pop rock con gli Svitols e in finale ottimo rock italiano con i Niutenti.

Lungo il percorso sarà possibile visitare con guida la Chiesa di San Pietro, vero gioiello d’arte, e la Caneva Tempio del Müller Thurgau di Giorgio Nardon con una ricchissima collezione di bottiglie, dove ad accogliervi troverete le ragazze di Apt Pinè Cembra per una promozione a 360° del territorio e delle sue numerose manifestazioni.

La manifestazione è organizzata con il sostegno di Apt Pinè Cembra, del Comune di Cembra Lisignago, della Comunità della Valle di Cembra e del BIM dell’Adige.

Media Partner dell’evento Trentino da Vivere.