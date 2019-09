TRENTINOINJAZZ 2019 * MUSICA: « GIOVEDì 12/9 AL CIRCOLO PAGANINI IL PROGETTO MULTIRAZZIALE DEL PIANISTA STEFANO RAFFAELLI – GIOVEDì 26 SETTEMBRE SI APRE L’AUTUNNO CON MACK »

Giovedì 12 settembre al Circolo Paganini ultima data estiva del festival, con il progetto multirazziale del pianista Stefano Raffaelli, tra jazz ed elettronica. Giovedì 26 settembre si apre l’autunno con Mack.

TrentinoInJazz 2019: Raffa & The BlueBirds Lab a Rovereto!

TRENTINOINJAZZ 2019

e

TrentinoIn Jazz Club

presentano:

Giovedì 12 settembre 2019

ore 21.30

Circolo Operaio Paganini

Via S. Giovanni Bosco 5

Rovereto

RAFFA & THE BLUEBIRDS LAB

Ultima data estiva per il TrentinoInJazz 2019, giovedì 12 settembre con il nuovo appuntamento del TrentinoIn Jazz Club – ideato da Emilio Galante – al Circolo Operaio Paganini di Rovereto: Raffa & The BlueBirds Lab, ovvero Stefano Raffaelli (piano e live electronics), Nana Kofi Motobi (freestyle), Sehrat Akbal (voce/baglama), Bbeta (live electronics) e Carlos Pinheiro (sax).

Bluebirds Lab è il nuovo progetto del pianista trentino Stefano Raffaelli. Un vero e proprio laboratorio sonoro che indaga e sperimenta connessioni tra ambito elettronico, jazz e musica popolare. I musicisti partecipanti sono in continua turnazione, per togliere qualsiasi certezza e stabilità ai risultati di volta in volta raggiunti, e nella certezza che incognita e movimento possano generare stimoli creativi inconsueti. E’ un progetto multiculturale e multirazziale, che vede la presenza di figure straniere quali il rapper africano Nana Kofi Motobi, il kurdo Serhat Akbal (Kurdistan), il sassofonista portoghese Carlos Pinheiro.

Prossimo appuntamento: giovedì 26 settembre Mack a Rovereto (TN).