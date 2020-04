TRENTINO VOLLEY * LOCKDOWN COVID: « I DETTAGLI PER RICHIEDERE IL VOUCHER DELL’IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DELLE DUE GARE NON USUFRUITE »

L’Emergenza Coronavirus ha notevolmente ridotto la socialità sull’intero territorio trentino e nazionale, ma al tempo stesso ha forgiato il carattere e la resistenza di tutti i suoi abitanti. Pur fra mille difficoltà, Trentino Volley non vuole smettere di lottare per far sì che la ripresa sia all’altezza del suo ventennale prestigio: combatterà per restare un punto di riferimento per lo sport dell’intera provincia, facendo fronte ai grandi problemi economici che l’attanagliano e la condizioneranno nell’immediato futuro.

Al primo posto dei pensieri della Società ci sono i suoi tanti tifosi, che non hanno potuto più vedere dal vivo la propria squadra del cuore e che verosimilmente non potranno farlo ancora per un po’ di tempo. Nella certezza che i tantissimi abbonati resteranno vicini ai colori gialloblù, Trentino Volley comunica che ha comunque predisposto un piano per il riconoscimento dei due ingressi non utilizzati nell’abbonamento alla stagione 2019/20.

Così come previsto e predisposto dall’art. 88 del DL 17/03/2020 n.18, non è possibile rimborsare in denaro il valore dell’abbonamento per i ratei di partite non disputate; è invece consentito mettere a disposizione un voucher dell’importo corrispondente al valore delle due gare non usufruite a coloro che lo richiederanno.

Per avviare la richiesta basterà cliccare il link www.trentinovolley.it/voucher, seguire passo per passo le istruzioni (

) del servizio offerto da Vivaticket; il voucher sarà spedito via mail all’indirizzo del richiedente e sarà valido per la prossima stagione sportiva di Trentino Volley. Dovrà poi essere presentato nel momento in cui si chiederà l’emissione del nuovo abbonamento o biglietto sostitutivo.

Per qualsiasi tipo di richiesta sarà però sempre disponibile la casella mail info@trentinovolley.it.

