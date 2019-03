TRENTINO VOLLEY * 2019 CEV CUP:« I CAMPIONI DEL MONDO GIÀ A TRENTO CON UNA COPPA IN PIÙ PER IL PALMARES »

A meno di ventiquattrore di distanza dalla match vinto ad Istanbul con il Galatasaray, la Trentino Itas ha fatto rientro ieri a Trento, portando con sé un trofeo in più per il proprio già ricchissimo palmares: la tanto attesa 2019 CEV Cup. Come vuole la tradizione, ad attendere l’arrivo dei Campioni del Mondo alla BLM Group Arena, di rientro dalla Turchia, c’era una nutrita schiera di tifosi, pronti a scatenare i festeggiamenti per i propri beniamini.

Fra i più applauditi il Capitano Simone Giannelli e l’allenatore Angelo Lorenzetti, scesi dal pullman per primi, portando fra le mani il simbolo del diciottesimo titolo gialloblù, ma l’ovazione più significativa i fans l’hanno riservata a Uros Kovacevic e Gabriele Nelli, grandi protagonisti del 3-2 in rimonta sulla formazione di casa di martedì.

Per rivedere in azione Trentino Volley al palazzetto di via Fersina, il pubblico dovrà attendere solo quattro giorni: domenica 31 marzo alle ore 18 è infatti in programma l’esordio nei Play Off Scudetto Credem Banca 2019 con gara 1 dei quarti di finale contro la Kioene Padova. L’appuntamento verrà preparato a partire da giovedì pomeriggio, con il primo allenamento diviso fra pesi e tecnica.