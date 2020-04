TRENTINO SVILUPPO * ROBOSENSE: « BRACCIA AUTOMATICHE PER VELOCIZZARE LE ANALISI DEI TAMPONI COVID-19 »

Robosense: braccia automatiche per velocizzare le analisi dei tamponi Covid-19. Nell’ultimo mese la startup perginese ha raddoppiato la produzione dei software che integrano e velocizzano i sistemi di lettura dei test tampone della veneta AB Analitica.

Nella lotta al Coronavirus di grande aiuto sono i sistemi di automazione e gestione robotica messi a punto dalla startup insediata a Pergine, nel BIC di Trentino Sviluppo. La tecnologia è stata sviluppata per l’azienda medicale AB Analitica di Padova, che in questo periodo di emergenza è in prima linea nella fornitura di reagenti e strumentazione diagnostica per i laboratori impegnati nella ricerca del virus. La startup, nata nel 2012 presso l’Università di Trento e cresciuta anche grazie a bandi europei e provinciali, tra cui il Seed Money-FESR, dall’anno scorso è entrata nel Business Innovation Centre di Pergine. Ora fornisce software, sensori ottici e supporto al database di uno strumento, Genequality X120, in grado di identificare l’RNA virale del nuovo Coronavirus mediante protocolli molecolari automatizzati a partire dai tamponi naso-faringei.

Dall’insorgere dell’emergenza il Genequality X120 dell’azienda medicale di Padova, AB Analitica, è stato installato in diversi laboratori in tutta Italia contribuendo ad alleggerire la pressione e il carico di lavoro del personale di laboratorio impiegato nello screening del nuovo Coronavirus.

Robosense, attiva nel settore della robotica e computer vision, negli anni si è specializzata nel “dare occhi” ai sistemi informatici di automazione per la logistica, fornendo tecnologie che permettono di leggere con sicurezza e precisione imballaggi e merci, favorendo l’automazione dei grandi magazzini di logistica. Ora l’intelligenza dell’automazione è un prezioso aiuto al servizio dei sistemi sanitari.

La versione automatica del kit messo a punto da AB Analitica e denominato “Realquality RQ-2019-nCoV (CE-IVD)”, già certificato dal Ministero della Salute, è supportata dalla piattaforma Genequality X120 sviluppata in collaborazione con la trentina Robosense. Il sistema permette di analizzare in circa 3 ore fino a 100 campioni con metodica one-step RT-PCR Real time a partire da RNA estratto da campioni clinici umani per verificare l’eventuale presenza di infezione da Covid-19. In una giornata lavorativa è in grado di analizzare fino a 400 campioni.

In queste settimane di emergenza Covid-19 la squadra della startup del BIC perginese ha velocizzato e ottimizzato la messa a punto per rendere ancora più performanti i sistemi di software che permettono a biologi e biotecnologi di compiere con velocità e precisione le analisi sui tamponi che giungono ai diversi laboratori autorizzati allo screening.

Il team di Robosense è composto da cinque ingegneri meccatronici (età media 35 anni), tra cui Luca Maule che sta portando avanti un progetto in ambito sanitario e un docente universitario, il prof. Mariolino De Cecco, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento.

Mattia Tavernini, di Civezzano, è l’amministratore delegato: «Il nostro lavoro con AB Analitica – spiega Tavernini – è stato mettere le nostre competenze nel campo della robotica nella progettazione e sviluppo di strumentazione di alto livello per l’automazione di protocolli molecolari. In quest’ultimo mese abbiamo lavorato a velocità doppia, per sopperire all’urgenza di rendere l’analisi dei tamponi sempre più rapida ed automatizzata». Il software di automazione di Robosense consente la lettura di etichette “barcodate” garantendo la tracciabilità di campioni e reagenti e dialoga con un robot (liquid handler) che controlla la dispensazione di campioni, reagenti e/o acidi nucleici in volumi desiderati.