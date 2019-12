(leggi le altre news di Opinione) TRENTINO SVILUPPO * RICONVERSIONE INDUSTRIALE: « IN TESINO UN DISTRETTO PRODUTTIVO “GREEN” PER FARE DAVVERO IMPRESA IN MONTAGNA » La nuova Giunta della Provincia autonoma di Trento ha dato un messaggio chiaro: creare opportunità di lavoro nelle aree di montagna, valorizzando il patrimonio distintivo del Trentino: l’ambiente natura. Per questo la Provincia valuterà l’opportunità di mettere a disposizione 4 milioni di euro per la ristrutturazione degli spazi occupati un tempo dall’azienda Bailo, a pochi passi dal Giardino d’Europa Alcide De Gasperi, dell’Arboreto del Tesino e del Campo da Golf. Il rilancio economico della Conca del Tesino passa quindi anche dalla riqualificazione di un manufatto funzionale e dall’attrazione di imprese innovative nei campi dell’alimentazione naturale, della bioedilizia e edilizia in legno, della cosmesi, della filiera agroalimentare. Il valore aggiunto della qualità della vita e di un ambiente naturale unico, tra i più intatti del Trentino, al cospetto della catena del Lagorai, può fare da volano a ricerca, innovazione e produzione nei settori emergenti dell’economia pulita, circolare, sostenibile.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2019/12/Schermata-2019-12-27-alle-15.38.51.png 334 686 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-12-27 20:00:08 2019-12-27 15:40:23 TRENTINO SVILUPPO * Riconversione industriale: « in Tesino un distretto produttivo “green” per fare davvero impresa in montagna »