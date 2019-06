TRENTINO SVILUPPO * PROGETTO MANIFATTURA: « OROS CRESCE, OPZIONATI NUOVI SPAZI NELLA BE FACTORY »

Oros cresce in Progetto Manifattura: opzionati nuovi spazi nella Be Factory. Nei circa 500 metri quadrati dentro i moduli produttivi disegnati da Kengo Kuma prenderanno forma una nuova linea di finestre intelligenti, sostenibili e “sbarrierate”

Sbarrierati, sicuri e intelligenti, i serramenti personalizzati di Oros a partire dalla primavera 2020 verranno progettati e prodotti negli innovativi spazi “Be Factory” di Progetto Manifattura. L’impresa dell’edilizia sostenibile, nata nel 2011 proprio all’interno dell’incubatore green di Trentino Sviluppo a Rovereto, ha infatti opzionato un modulo produttivo di circa 500 metri quadrati nella nuova area produttiva in costruzione sulle rive del Leno.

Qui verranno progettate centraline interfaccia per finestre motorizzate, capaci di rispondere in maniera autonoma al variare delle condizioni atmosferiche, ma anche infissi profilati in alluminio, completamente accessibili alle persone disabili. E in attesa di insediarsi nei nuovi uffici, Oros festeggia l’ingresso, unica azienda in Trentino, nel network internazionale Schüco, leader nello sviluppo di facciate continue innovative.