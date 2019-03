TRENTINO SVILUPPO * “OLTRE L’OSTACOLO”: « DIALOGO TRA SPORT E TECNOLOGIA CON MARTINA CAIRONI E FRANCO BERTOLI »

Mercoledì 3 aprile, alle ore 20.30 a Rovereto, l’incontro con la campionessa paralimpica e lo storico capitano della nazionale di volley, nell’ambito di Spin Accelerator Italy

La tecnologia come strumento di inclusione nello sport, la motivazione come strada per superare l’ostacolo e trovare il proprio record. Si confronteranno con questi temi, in un incontro aperto al pubblico, Martina Caironi, campionessa paralimpica sui 100 metri piani ai giochi di Londra e argento nel salto in lungo a Rio, e Franco Bertoli, già giocatore e capitano della nazionale italiana di volley e oggi coach in campo professionale, con la moderazione del telecronista sportivo RAI Franco Bragagna. L’appuntamento è per mercoledì 3 aprile al Polo Tecnologico di Rovereto, con inizio alle ore 20.30. È un’iniziativa di Trentino Sviluppo, promossa in collaborazione con Fondazione Fontana Onlus e con il patrocinio del Coni – Comitato provinciale di Trento e del Comune di Rovereto, nell’ambito di Spin Accelerator Italy, il programma di accelerazione per startup dello sport.