TRENTINO SVILUPPO * NUOVI “PROGETTI D’IMPRESA” NEL CUORE DELLE ALPI: “ PROPOSTE PER LA MONTAGNA TRENTINA »

Pubblicato il bando di Trentino Sviluppo per imprenditori in piccoli centri sopra i 400 metri di altitudine, in linea con i nuovi indirizzi della Giunta provinciale.

Tecnologie e monitoraggio per l’agricoltura di montagna, ambiente, agroalimentare, bioedilizia, meccanica, automazione, tecnologie per lo sport, sono alcuni dei settori d’interesse sui quali la Provincia autonoma di Trento punta per ridare slancio ai territori montani. Per farlo Trentino Sviluppo ha predisposto un bando, pubblicato oggi e che scadrà il prossimo 13 settembre, attraverso il quale si raccolgono nuovi progetti d’impresa per dare prospettive all’economia dei centri oltre i 400 metri di altitudine e con meno di 7.000 abitanti, e innescare così un processo virtuoso che mantenga i livelli demografici e di servizi nelle valli in un sistema di più diffusa vivacità economica.

La nuova misura prevede forme di supporto finanziario, immobiliare, strumentale. Nella seconda fase verrà formata una graduatoria di merito per la concessione dei sostegni previsti. Sono escluse le attività agricole, di allevamento, turistico-alberghiere, commerciali.