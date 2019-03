TRENTINO SVILUPPO * MECCATRONICA: « AUTOMAZIONE E SOFTWARE EVOLUTI PER LA SANITÀ INTELLIGENTE »

Meccatronica, automazione e software evoluti per la sanità intelligente. Al Bic di Trento si sviluppa la tecnologia che facilita il lavoro degli infermieri e fa evitare errori e sprechi alla sanità 2.0. Santa Lucia Pharma Apps sceglie di crescere in Trentino.

Santa Lucia Pharma Apps, azienda piacentina leader in Italia nelle tecnologie avanzate per la sanità, che sviluppa sistemi per la tracciabilità e la gestione di farmaci e dispositivi medici negli ospedali, consolida la sede di Trento, operativa presso il Business Innovation Centre, e punta sui centri di ricerca trentini per la messa a punto dei prossimi brevetti. Il Gruppo, circa 20 milioni di euro di fatturato e 150 dipendenti impegnati in due sedi in Italia, è stato accompagnato nell’insediamento in Trentino grazie all’attività di attrazione e business location svolta di Trentino Sviluppo. Attualmente i servizi di Santa Lucia Pharma servono oltre 10 mila posti letto in circa 25 strutture ospedaliere in Italia e Regno Unito.