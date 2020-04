TRENTINO SVILUPPO * “ALTRABOLLETTA.IT “: ZOCCA E ANTONINI, « ABBIAMO SVILUPPATO UN COMPARATORE 2.0 PER LUCE E GAS, L’ALGORITMO CALCOLA LE OFFERTE DISPONIBILI SUL MERCATO »

L’idea di una startup di Polo Meccatronica: “bollette intelligenti” in tempi di Covid-19. Altrabolletta.it, insediata nell’hub di Trentino Sviluppo a Rovereto, ha sviluppato un comparatore 2.0 per luce e gas.

Nella vita frenetica di tutti i giorni spesso si finisce per rimandare questioni routinarie e non urgenti: per esempio tutto ciò che riguarda i servizi e le utenze. Data la forzata permanenza a casa è ora più facile trovare il tempo di confrontare le offerte di luce e gas, tenuto conto anche dell’incremento dei consumi domestici. A questo ha pensato Altrabolletta.it che con la propria piattaforma guida l’utente a risparmiare senza alcun costo e “in appena tre click”. Il portale messo a punto dalla startup insediata in Polo Meccatronica, l’hub hi-tech di Rovereto, ed è stato realizzato grazie al supporto dell’ultimo bando Seed Money-FESR gestito da Trentino Sviluppo e finanziato con fondi europei, statali e provinciali. Una soluzione su web che risulta maggiormente interessante anche a fronte del calo delle tariffe approvato dall’Autorità per l’Energia per fronteggiare l’emergenza economica da Coronavirus.

Claudio Zocca e Mattia Antonini, fondatori di altrabolletta.it, si conoscono fin dai tempi della scuola e nonostante due percorsi di studio differenti – laurea in Ingegneria gestionale il primo e laurea in Architettura il secondo – hanno sempre avuto una passione in comune: quella per l’energia. Che hanno mantenuto nel tempo, tanto che nel 2016 hanno fatto nascere un blog di informazione sul mercato energetico rivolto a tutti i consumatori, ad oggi vero e proprio portale web e punto di riferimento. Una sorta di “bussola” in un mercato che nel 2022 vedrà la completa liberalizzazione delle forniture di luce e gas.

Come funziona? «Altrabolletta.it cerca sul web le migliori offerte di energia e gas – spiega Claudio Zocca – ne verifica la documentazione e le inserisce nel suo database. In pochi passaggi, “appena tre click”, viene proposto il contratto migliore per qualità e convenienza. L’algoritmo calcola la spesa effettiva per la fornitura proponendo una serie di offerte disponibili sul mercato, dalla più economica alla più costosa. Il tutto viene svolto in maniera del tutto gratuita e trasparente e senza conflitti di interesse».

Con il contributo del bando Seed Money-FESR 1/2017 per iniziative imprenditoriali ad alto potenziale innovativo (in questo caso il contributo a fondo perduto è stato di 67.422 euro) gestito da Trentino Sviluppo e co-finanziato da Europa, Italia e Provincia autonoma di Trento, oggi Mattia Antonini e Claudio Zocca sono in grado di sviluppare il prototipo evoluto del comparatore 2.0. «All’utente finale – spiega Mattia Antonini – viene offerta una soluzione personalizzata, basata su criteri di auto profilazione specifici per luce e gas, vale a dire in linea con caratteristiche qualitative come la provenienza delle fonti di energia, l’affidabilità del fornitore, la qualità del suo servizio clienti, la presenza di servizi aggiuntivi, etc. Oltre alla comparazione saranno integrati anche i servizi di analisi personalizzata delle bollette, la gestione dei rapporti con i fornitori e i servizi di “alert” quando le offerte stanno per entrare in scadenza oppure quando il mercato potrebbe consentire altri vantaggi».

In seconda battuta altrabolletta.it offre servizi di supporto ai fornitori di luce e gas. Più di venti le società di vendita con le quali la startup collabora già dal 2018 per gli obblighi di trasparenza delle offerte e per lo sviluppo di strumenti commerciali personalizzati.

«Al punto in cui siamo – aggiunge Claudio Zocca – è in fase di avvio l’ingegnerizzazione del servizio Click & Switch®, prototipizzato durante il progetto di Seed Money-FESR, che prevede l’integrazione tra i sistemi di altrabolletta.it e quelli dei fornitori per permettere ai consumatori di stipulare immediatamente i contratti di energia e gas senza dover ogni volta compilare la mascherina di inserimento dei dati personali, compilando gli oltre trenta campi richiesti».

In più, grazie al calo delle tariffe approvato recentemente dall’Autorità per l’Energia per fronteggiare l’emergenza economica da Coronavirus, Altrabolletta.it permette di prendere visione delle altre iniziative prese volontariamente da alcune delle maggiori società di vendita di luce e gas.