TRENTINO SVILUPPO * ‘ACADEMY AUTO MOTIVE TRUCK&TRAILERS’: LA PRESENTAZIONE PRESSO L’ENAIP DI VILLAZZANO VENERDÌ 18 MAGGIO

Domani la firma dell’accordo tra Enaip, Interservice, Trentino Sviluppo, Maurelli Distribuzione e Randstad per l’attivazione di due nuovi percorsi didattici frutto della partnership pubblico-privata

Il mondo del trasporto oggi è sempre più meccatronico. I mezzi industriali e commerciali sono dotati, infatti, di sistemi elettronici e sensoristici complessi. Di conseguenza, la loro manutenzione necessita di competenze innovative e specializzate.

Da questa esigenza, riscontrata da diverse imprese in Trentino, nasce l’idea della “Academy auto motive truck&trailers”, una nuova proposta didattica frutto della collaborazione tra Enaip Trentino, Trentino Sviluppo, l’impresa Interservice Spa, Maurelli Distribuzione e Randstad Italia. Il percorso formativo si sviluppa in due distinti filoni – Tecnico meccatronico d’officina e Tecnico diagnostico – ed è rivolto a giovani formati in ambito meccatronico.

Il percorso formativo e i dettagli dell’accordo saranno presentati domani in occasione della firma dello stesso. L’appuntamento è per le ore 9.00 presso la sede dell’Enaip Trentino, in Via Asiago 14 a Villazzano (Trento).

Il programma prevede gli interventi di Arrigo Dalfovo, presidente di Enaip, Paola Coccia, direttrice del centro Enaip di Trento, Sergio Anzelini, consigliere delegato di Trentino Sviluppo, Fabio Marino, amministratore delegato di Intersevice, Giacomo Maurelli, legale rappresentante di Maurelli Distribuzione e Carlo Benuzzi, dell’area manager di Randstad.