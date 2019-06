TRENTINO MARKETING * “TRAVERSE19”: « ATTESI NEL TERRITORIO 400 TRA BLOGGER, INSTAGRAMERS E YOUTUBERS INTERNAZIONALI PER PARLARE DI VIAGGI, DAL 4 AL 14 GIUGNO »

Dal 4 al 14 giugno in occasione dell’evento Traverse19 sono attesi in Trentino circa 400 tra Blogger, Instagramers e Youtubers internazionali per parlare di viaggi, social media e nuove tendenze.

Nel 2017 Londra, nel 2018 Rotterdam e quest’anno Trento. Dal 4 al 14 giugno, Traverse, il più importante meeting mondiale dedicato al mondo degli influencer nel settore travel fa tappa in Italia, grazie all’accordo tra Trentino Marketing e la britannica Traverse, una delle maggiori agenzie internazionali specializzate nel mercato digitale e nell’influencer marketing.

Instagramers, fotografi, youtubers e blogger internazionali: sono circa 400 gli ospiti, per lo più under 30, che si incontreranno a Trento, per discutere delle ultime tendenze del turismo sul web e confrontarsi.

In totale sono oltre quaranta gli appuntamenti che animeranno il centro storico di Trento nei due giorni di incontri, con oltre trenta speakers internazionali. L’8 giugno, ad esempio, è il giorno del fotografo inglese Jordan Hammond, travel instagramers di fama mondiale, mentre il 9 salirà sul palco del Teatro Sociale la famosa blogger americana Kate McCulley (aka Adventurous Kate), prima al mondo a specializzarsi in “Solo Female Travel” e nominata da Forbes tra le top 10 travel influencers al mondo. Altro importante appuntamento è quello dell’8 giugno con l’italiana Chiara Cecilia Santamaria (aka machedavvero.it) salita alla ribalta della cronaca per aver raggiunto sul suo nuovo canale Youtube oltre 50.000 iscritti in meno di un anno.

Evento clou e novità assoluta di quest’edizione di Traverse è la serata “Traverse Content Creator Awards”, a Rovereto l’8 giugno. Per la prima volta verranno premiati gli influencer che si sono distinti nell’originalità e qualità della comunicazione. Video, fotografia, storytelling, innovazione: sono 15 le categorie in gara per quest’emozionante “Notte degli Oscar” dedicata agli influencer, ospitata sotto la cupola del Mart.

L’altra grande novità di quest’edizione sono le Post Events Adventures, nei giorni successivi alla conferenza. Dal 10 al 14 giugno infatti, oltre cento influencer selezionati, partiranno in viaggio alla scoperta del Trentino per dei tour tematici. Grazie alla collaborazione con le Apt e i Consorzi Pro Loco presenti sul territorio, gli influencer avranno la possibilità di provare esperienze specifiche in diverse zone. Dai tour più avventurosi, che prevedono discese in kayak, vie ferrate e arrampicate, a quelli culturali, con il concerto di Capossela ad Arte Sella o le visite a forti e castelli.

A conclusione della parte congressuale, dal 10 al 14 giugno, in collaborazione con i diversi ambiti turistici, verranno organizzati dei veri e propri tour sul territorio alla scoperta degli angoli e delle esperienze più imperdibili che il territorio può offrire, dedicate alla natura, ma anche alle persone che presidiano il Trentino e se ne prendono cura.

Traverse 19 non sarà solo un’occasione di incontro tra professionisti della comunicazione digitale, ma anche un importante momento per raccontare il Trentino ad un pubblico internazionale vasto ed eterogeneo. Oltre alle conferenze e ai post tour, per Traverse 19 sono previste delle esperienze per gli ospiti che raggiungeranno il Trentino dal 4 al 7 giugno, giorni che precedono l’apertura dei lavori. Si tratta di brevi tour nella città di Trento e nelle zone limitrofe per scoprire luoghi, conoscere prodotti e incontrare i produttori. Il modo migliore per far “toccare con mano” il Trentino ad ospiti che lo scoprono per la prima volta.

Traverse19 è realizzato dall’agenzia Traverse e da Trentino Marketing in collaborazione con tutte le Apt e i Consorzi Pro Loco del Trentino, i musei del Mart, e delle Gallerie di Piedicastello, l’Istituto Trentodoc, e la Starpool Zerobody in veste sponsor.