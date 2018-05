TRENTINO MARKETING * STAGIONE SPORTIVA 2018-2019: IL VENEZIA FC TRASCORRERÀ DUE SETTIMANE TRA I LAGHI E IL VERDE DELL’ALTOPIANO DI PINÈ

Per la preparazione della stagione sportiva 2018/2019 Venezia FC e il Trentino si scelgono, dando inizio ad una partnership all’insegna del benessere e della qualità destinata a durare nel tempo.

Il club arancioneroverde trascorrerà due settimane tra i laghi e il verde dell’Altopiano di Pinè, una delle principali destinazioni dei ritiri estivi del calcio italiano.

L’accordo per il ritiro prevede una partnership di durata biennale che coinvolge il Venezia FC, l’Apt Altopiano di Pinè e Valle di Cembra e Trentino Marketing.

La località individuata è il Comune di Bedollo che risponde perfettamente alle esigenze del club in termini di qualità, bellezza e vicinanza delle strutture. Il ritiro si svolgerà dall’11 al 25 luglio prevedendo tre partite amichevoli i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

La Prima Squadra sarà ospitata per tutta la durata del ritiro all’interno della splendida cornice del Bio Hotel Brusago Vital&Wellness e si allenerà presso il Centro Sportivo Comunale di Bedollo situato proprio all’ingresso del paese.

L’accordo prevede anche iniziative di marketing congiunte fra Venezia FC, Apt Pinè Cembra e Trentino Marketing, che saranno sviluppate lungo tutto l’arco temporale della partnership.

I brand dell’Apt dell’Altopiano di Pinè e Valle di Cembra e di Trentino Marketing avranno visibilità all’interno dello Stadio Penzo e in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale del Club.

“Poter effettuare il nostro ritiro estivo in una delle località più belle del Trentino per il nostro club è motivo di orgoglio e prestigio. – ha dichiarato il presidente del Venezia FC Joe Tacopina – La parte di preparazione pre-campionato è fondamentale e poter contare su strutture di qualità, dotate di ogni tipo di comfort non potrà che giovare ai nostri giocatori e contribuire in maniera determinante ad iniziare la nuova stagione sportiva al massimo della forma”.

Soddisfazione anche per Luca De Carli presidente dell’Azienda Per il Turismo Pinè Cembra “per l’Altopiano di Pinè la partnership con una squadra prestigiosa ed ambiziosa come il Venezia FC è sicuramente un premio alla qualità organizzativa e alla grande disponibilità dimostrata negli anni scorsi da tutti gli attori coinvolti, che anche quest’anno lavoreranno con l’obiettivo di garantire ad atleti e staff le migliori condizioni per una preparazione di assoluto livello.

Nel contempo la volontà congiunta di attivare con il Venezia FC una collaborazione strutturata e basata su iniziative che vanno ben oltre le due settimane di ospitalità estiva, rappresenta una grande opportunità di sviluppo turistico ed economico per il nostro territorio.”

“Per il Trentino, il ritiro del Venezia FC rappresenta un’ulteriore importantissima occasione di visibilità per il nostro territorio e per la sua articolata offerta turistica, dal Lago di Garda alle Dolomiti Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. – conclude infine Maurizio Rossini Ceo di Trentino Marketing, – Desidero quindi porgere un caloroso benvenuto a tutto lo staff della Venezia Fc ai giocatori e ai tifosi che raggiungeranno la nostra terra ed in particolare al Presidente Joe Tacopina, che ha dimostrato di credere in questo importante ‘matrimonio’. Sono sicuro che i giocatori e lo staff troveranno in Trentino un clima ideale e strutture di prim’ordine per preparare al meglio la nuova stagione.”