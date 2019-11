TRENTINO MARKETING * SPORT: « IL PILOTA MATTEO FERRARI DEL TEAM GRESINI SI è LAUREATO SUL CIRCUITO DI VALENCIA PRIMO CAMPIONE DEL MONDO DELLA MOTO-E »

Il pilota Matteo Ferrari del Team Trentino Gresini si è laureato sul circuito di Valencia primo Campione del Mondo della MotoE, la nuova categoria che ha esordito quest’anno con un primo circuito ufficiale di gare mondiali, entrando di fatto nella storia delle due ruote elettriche.

Con due vittorie, un podio, e soprattutto una stagione senza passi falsi (mai fuori dalla top5) Ferrari ha di fatto dominato una categoria difficile da interpretare, nella quale si è adattato velocemente e che ha chiuso con 11 punti su Smith e 28 su Granado.

Il Team Gresini di Moto E ha proprio il Trentino come main sponsor.

“Ci fa molto piacere, dichiara l’Assessore provinciale allo sport Roberto Failoni, veder emergere la bandiera del Trentino in una competizione di alto livello mondiale dove la ricerca e la tecnologia sono spinte nella direzione della sostenibilità. A Matteo Ferrari e a tutto il Team Gresini abbiamo inviato già ieri le nostre congratulazioni in attesa di averli qui con noi in Trentino.”

“Grande soddisfazione” esprime anche Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, “Per la grande visibilità che la sponsorizzazione del Team Gresini di MotoE ha portato al Trentino nella tappa finale di Valencia e soprattutto nel momento della premiazione”.

“Sono davvero felice di questo primo titolo e in qualche modo sono entrato nella storia vincendo la prima edizione di questa coppa”. Queste le prime parole del neo campione. “Quando inizi una stagione – ha poi aggiunto Matteo Ferrari – pensi sempre a vincere il campionato, ma era impensabile qualche mese fa pensarmi campione. Devo ammettere che durante la stagione gara dopo gara ho iniziato a farci un pensierino e oggi sono al settimo cielo per questa vittoria. Sono in un grande team e ci siamo meritati questo trofeo, per altro correndo contro grandi piloti con tantissima esperienza. Godiamoci questo momento e proveremo a confermarci il prossimo anno!”