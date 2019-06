TRENTINO MARKETING * RITIRI ESTIVI CALCIO SERIE A: ASSESSORE Failoni, « L’AS ROMA TORNA IN RITIRO A PINZOLO, dal 29 giugno al 7 luglio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L’AS Roma torna a Pinzolo dove, dal 29 giugno al 7 luglio, svolgerà il ritiro estivo in vista della prossima stagione.

I giallorossi disputeranno in Val Rendena anche un’amichevole prima del rientro nella Capitale. Come di consueto il programma sarà ricco di incontri e di attività, tra le quali non mancheranno il saluto della squadra ai tifosi, il Village e lo store ufficiale.

“Sport e turismo sono un abbinamento vincente per il Trentino”. Dice Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing. “Oggi salutiamo questo ritorno della Roma a Pinzolo, a dimostrazione di un rapporto davvero speciale che si è creato negli anni non solo con la Società, ma anche con i suoi tifosi che, numerosi, frequentano le nostre località nella stagione estiva e in quella invernale”.

“I ritiri dei club calcistici costituiscono un traino importante per il movimento turistico estivo in Trentino, perché in grado di assicurare presenze significative, visibilità mediatica e ricadute economiche di rilievo sui territori”. Aggiunge Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento. “Per questo siamo particolarmente felici del ritorno della AS Roma in Val Rendena, a Pinzolo, dove possiamo offrire infrastrutture e servizi di ottimo livello insieme ad un contesto ambientale ideale che giocatori e tecnici hanno avuto modo di apprezzare in occasione dei precedenti ritiri”.

“Siamo soddisfatti di poter ospitare nuovamente AS Roma e crediamo che il ritiro sarà in grado di rafforzare la prima settimana di luglio e proiettarci nel pieno della stagione estiva”. Dichiara Tullio Serafini, Presidente Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena “Certo, per lo staff di Apt sarà uno sforzo notevole organizzare tutto in pochi giorni. Tuttavia, l’esperienza maturata nei ritiri del passato sarà un valido aiuto nel supportare l’intenso lavoro che ci aspetta. Mi auguro che questo importante investimento possa portare gratificazioni e soddisfazioni, in termini economici e non solo, ai nostri operatori turistici”.

“Occupandomi di ritiri calcistici dal 2007, curando, organizzando e lavorando su tutti i complessi aspetti che un grande evento come questo comporta, ho imparato a non dare mai nulla per scontato” conclude Giuseppe Corradini, Assessore ai grandi eventi del Comune di Pinzolo. “Questa della Roma a Pinzolo, seppure manifestatasi solo in queste ultime settimane, rappresenta un’occasione che assolutamente andava colta, un’opportunità che oltre a garantire ritorni diretti per il sistema turistico, ci consentirà di promuovere in tutto il mondo il nostro formidabile territorio.