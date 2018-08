TRENTINO MARKETING * GLI AZZURRI DEL BASKET DA SABATO IN RITIRO A PINZOLO: SONO 15 GLI ATLETI CONVOCATI DAL COMMISSARIO TECNICO MEO SACCHETTI

Sono 15 gli atleti convocati nell’ambito turistico Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, nuova sede ufficiale del raduno estivo degli azzurri, dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti in vista delle partite della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del 2019. Sedute di allenamento – a porte aperte – presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. Il Trentino è partner della Nazionale per i prossimi tre anni.

Per l’Italbasket le ferie estive sono già un ricordo e da sabato 25 agosto gli atleti della Nazionale italiana si ritroveranno in Trentino, per preparare le prossime partite della fase di qualificazione al Mondiale cinese del 2019 a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno degli Azzurri. Dopo un primo accordo siglato nel 2012 e che ha visto Folgaria come sede dei raduni della Nazionale negli ultimi 6 anni, per il prossimo triennio sarà l’ambito turistico ai piedi delle Dolomiti di Brenta ad ospitare i ritiri estivi. Anche qui gli Azzurri potranno contare sulla professionalità e sull’accoglienza di un territorio in grado di offrire servizi e infrastrutture di prim’ordine e che fa dello sport uno dei suoi biglietti da visita, come testimoniano i recenti soggiorni di Roma, Juventus e Inter nel territorio tra Brenta e Adamello-Presanella.

«Con la Federazione Italiana Pallacanestro si è ormai creata una partnership molto solida ed affiatata, afferma Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing. E dopo l’esperienza di Folgaria siamo particolarmente felici di ospitare per i prossimi tre anni gli Azzurri del basket a Pinzolo. Lo sport e la vacanza attiva rappresentano ormai gran parte della nostra offerta turistica ed è innegabile che la presenza di testimonial così prestigiosi sia un valore aggiunto per noi davvero importante».

«Per il nostro ambito, aggiunge Adriano Alimonta, presidente dell’Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, è un piacere poter continuare la tradizione dei ritiri sportivi ospitando una squadra prestigiosa come la Nazionale di basket. La pallacanestro è uno sport importante che ci permette di promuovere il nostro territorio vocato alla preparazione atletica dei campioni e alla pratica delle attività outdoor in un contesto naturale di straordinaria bellezza. Apt sta anche proseguendo la collaborazione con Garda Trentino e Trentino Marketing nell’ambito del ritiro che l’Fc Bayern München Basketball sta tenendo a Riva del Garda».

Gli allenamenti, a porte aperte, sono previsti su due sessioni (mattino 10 – 12, pomeriggio 17 – 19.30/20) nei giorni 26, 27, 29, 30 agosto e 3 settembre e su una sessione il 25, 28 e 31 agosto e ancora 4 e 5 settembre nel pomeriggio.

Sabato 1 settembre alle 18.00 è in programma una partita di allenamento, sempre al Palazzetto di Carisolo in via Verdi 22, con la formazione della Vanoli Cremona.

Questi gli atleti convocati dal Ct Sacchetti per il training camp azzurro a Pinzolo:

Awudu Abass (Germani Basket Brescia), Pietro Aradori (Segafredo Virtus Bologna), Paul Biligha (Umana Reyer Venezia), Christian Burns (A|X Armani Exchange Milano), Andrea Cinciarini (A|X Armani Exchange Milano), Luigi Datome (Fenerbahce – Turchia), Amedeo Della Valle (A|X Armani Exchange Milano), Ariel Filloy (Sidigas Avellino), Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trentino), Nicolò Melli (Fenerbahce – Turchia), Brian Sacchetti (Germani Basket Brescia), Amedeo Tessitori (De’ Longhi Treviso Basket), Stefano Tonut (Umana Reyer Venezia), Luca Vitali (Germani Basket Brescia), Michele Vitali (MoraBanc Andorra – Spagna).