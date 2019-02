TRENTINO ART ACADEMY * FORMAZIONE PROFESSIONALE: « AL VIA LE PRE-ISCRIZIONI AI CORSI ACCADEMICI IN DESIGN, GRAPHIC DESIGN E FASHION DESIGN »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Grande entusiasmo si è registrato per il primo ciclo di incontri con i ragazzi delle classi di IV e V superiore di alcuni istituti scolastici del Trentino.

Aperte ufficialmente da questo mese le iscrizioni online (fino a esaurimento posti; 24 per ogni corso) ai corsi dell’Accademia di Belle Arti, Trentino Art Academy di Trento per l’anno accademico 2019-2020.

La struttura, che da ottobre 2017 ha avviato il suo primo anno accademico, offre corsi di formazione accademici innovativi: dal design al Graphic design-multimedia, dalla fotografia al fashion design. Il tutto con il riconoscimento della Provincia e del Miur (il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca).

A breve, inoltre, visto l’alto numero di richieste pervenute da parte degli studenti, così come si legge in una nota dall’ufficio stampa dell’Accademia trentina, partirà un secondo ciclo d’incontri di lezioni aperte in attesa dell’Open Day verso metà febbraio.

L’Accademia di Belle Arti – Trentino Art Academy metterà insomma nuovamente a disposizione degli studenti interessati un calendario di “Lezioni Aperte” per conoscere la tipologia di argomenti affrontati nei diversi corsi accademici ed il tipo di linguaggio utilizzato, condividendo alcune ore in aula con studenti del primo anno già iscritti.

Per maggiori info consultate il sito web al seguente link:

Trentino Art Academy – Accademia di Bella Arti a Trento.