TRENTINGRANA * ADUNATA ALPINI 2018: " PRESENTI CON UNO STAND IN PIAZZA CESARE BATTISTI PER FAR CONOSCERE LE ECCELLENZE CASEARIE TRENTINE " Dall'11 al 13 maggio il formaggio con la montagna nel cuore a sostegno della 91esima adunata.Trentingrana è il formaggio con la montagna nel cuore, per questo sarà a fianco degli Alpini per la 91esima Adunata Nazionale che si terrà dall'11 al 13 maggio proprio a Trento. L'Adunata sarà un grande evento popolare, una festa collettiva molto partecipata. Molti gli appuntamenti previsti tra conferenze, mostre, momenti di ricordo, di celebrazione ma anche di divertimento. Insieme agli altri sponsor e a tutta la cittadinanza Trentingrana accoglierà le migliaia di penne nere e i loro sostenitori per quello che rimane uno degli appuntamenti più aggreganti e patriottici del nostro Paese. Non mancherà occasione, per chi vorrà, di portarsi a casa un pezzo di Trentino da gustare una volta rientrati. Trentingrana, sarà infatti presente nella centrale piazza Cesare Battisti con uno stand in cui sarà possibile acquistarlo insieme alle altre eccellenze casearie trentine. Sarà un momento importante di visibilità per Trentingrana che andrà oltre la semplice sponsorship. L'obiettivo è far conoscere a tutte le persone che saranno presenti e quelle che seguiranno l'adunata tramite i media il suo mondo: quello fatto di un territorio unico e della sua gente, entrambi forti, semplici e genuini. Tutte caratteristiche che rendono indissolubile questo legame con gli Alpini.

