TRANSDOLOMITES * ” PER NON PERDERE IL TRENO “: APPUNTAMENTO IN VAL DI CEMBRA IL 18 E 20 MAGGIO

Venerdì 18 e domenica 20 maggio a Cembra due gli eventi promossi dal Comitato “Per non perdere il treno” con la collaborazione dell’Associazione Transdolomites.

Venerdì nell’edificio ex scuole elementari in via Battisti verrà inaugurata la nuova sede del Comitato “Per non perdere il treno”. Il programma serale prevede la partecipazione di Marco Danzi -della Qnex Bolzano- per presentare i contenuti dello studio sui trasporti pubblici ” Scenari di mobilità pubblica 2017-2030″, che Transdolomites finanziò attraverso due Lotterie.

Si tratta della prima presentazione in val di Cembra; mentre la prima uscita dello studio avvenne il 12 dicembre 2017 a Cavalese. La ricerca ha approfondito il tema della mobilità pubblica su gomma tra le città di Trento e Bolzano e le valli dell’Avisio.

Domenica 20 avrà luogo “Valle di Cembra eco-mobility”, giornata della mobilità patrocinata da Bim Adige,Comunità valle di Cembra ed i comuni di Altavalle, Cembra-Lisignago, Giovo, Segonzano; partner anche l’Apt altopiano di Pinè e Cembra.

Alle 10.30 si procederà a presentare in conferenza stampa ed alla cittadinanza la nuova esclusiva iniziativa di Transdolomites che si svilupperà nel corso dell’estate 2018 nelle valli di Cembra, Fiemme e Fassa. Si tratta di tre sagome ferroviarie di 3 metri per 1.60 di altezza ,che riproducono una elettromotrice ferroviaria con la livrea di Trentino Trasporti recante uno slogan ferroviario per promuovere il messaggio della ferrovia dell’Avisio.

I finestrini sono attrezzati con tre fori da dove affacciarsi e farsi scattare una foto da inviare all’indirizzo di posta elettronica di Transdolomites.

È previsto anche un sondaggio sulla ferrovia dell’Avisio con slogan e informazioni in lingua italiana, tedesca ed inglese per internazionalizzare il messaggio circa le nuove opportunità di muoversi nelle Dolomiti.

L’iniziativa promossa da Transdolomites è sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento, Bim Adige, Fondazione Dolomiti Unesco, Associazione europea dei Ferrovieri.

Transdolomites ha invitato l’Assessore Mauro Gilmozzi ad intervenire all’evento. A seguire una carovana composta da mezzi storici della Scuderia Trentina, che da Cembra raggiungerà il Green Grill in Altavalle per un aperitivo.

Il pomeriggio, alle 14.30, spazio ai più piccoli con percorso didattico in bicicletta ed animazione.

Chiusura dell’evento alle ore 18.00.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites