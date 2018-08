TRANSDOLOMITES * ‘ FESTIVAL DEL GUSTO E DESMONTEGADA ‘: AL VIA LA MANIFESTAZIONE A PREDAZZO IL 6 E 7 OTTOBRE

Parlare di mobilità dolce rappresenta un’ottima occasione per valorizzare i tesori del territorio quali il turismo, l’agricoltura di montagna ed il suo ruolo nella difesa dell’ambiente, la gastronomia come arte e strumento di cultura nell’utilizzo dei prodotti locali, il paesaggio.

Mobilità dolce che si unisce all’ambizione di riportare la ferrovia nelle Dolomiti significa avvicinare le comunità, metterle maggiormente in relazione e riqualificare la qualità della vita e dell’offerta turistica delle nostre valli.

Scopo dell’evento è conoscere e farsi conoscere dando modo a realtà italiane ed europee di potersi presentare a Predazzo.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Predazzo, Apt Val di Fiemme, Associazione Transdolomites e per l’edizione 2018 presenta delle importanti proposte:

Premio Touring Club Italiano nel contesto del Festival Nazionale Studentesco che avrà luogo il 4 e 5 ottobre 2018 e sarà organizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, Tci – Direzione Strategie Territoriali Area Giovani Educazione e Scuola, patrocinato dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Miur e Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali.

Si tratta della terza edizione che consecutivamente ha luogo nelle vali di Fiemme e Fassa.

Giovedì 4 ottobre sera premiazione ufficiale dei vincitori del Festival “Classe Turistica” in Municipio a Predazzo

venerdì 5 ottobre mattina il gruppo del Tci sarà in visita in Val di Fassa con destinazione finale il Sass Pordoi.

Durante il viaggio una guida turistica al seguito presenterà la valle. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà in Valle di Fiemme con destinazione Paneveggio, il Museo geologico di Predazzo e quello dello della Scuola Alpina della Guardia di Finanza sempre a Predazzo.

Sabato 6 ottobre verrà effettuato un Tour di mezzi d’epoca alla riscoperta dei percorsi della Ferrovia Ora-Predazzo. Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere il messaggio del progetto del Museo all’aperto della Ferrovia della Val di Fiemme al quale è intenzione affiancare il progetto di un museo regionale dei trasporti con sede a Ora e dedicato alle ferrovie di montagna a scartamento metrico.

Alle 08.30 all’esterno della Stazione Fs di Ora-Auer a Bz, ci sarà l’esposizione e visita ai mezzi storici. La carovana partirà da Ora alle 10.00 circa e lungo il viaggio di trasferimento verso Predazzo effettuerà delle soste per visitare alcuni siti più significativi del percorso ferroviario.

L’arrivo a Predazzo è previsto verso le 14.30. Il trasferimento avverrà con automezzi d’epoca di vario genere tra cui 2 – 3 pullman.

Sono disponibili il programma provvisorio della giornata e la modulistica per l’iscrizione gratuita dei possessori di veicoli d’epoca e l’scrizione al viaggio in pullman.

L’arrivo a Predazzo è previsto nel luogo ove si tiene il Festival del Gusto 2018. Paolo Corrà, esperto e grande appassionato della Ferrovia della Valle di Fiemme guiderà i partecipanti del tour alla riscoperta dei luoghi.

Sabato 6 ottobre

10.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo: Apertura del Festival del Gusto con stand gastronomici, mercato e laboratori.

Novità 2018: presenti una decina di produttori di legumi dell’Associazione “Veneto a Tavola” e alcuni produttori di birra per “Mini-festival della birra artigianale.

10.30, 11.45, 16.00, 17.15 Treno del Gusto lungo le vie del centro storico di Predazzo.

15.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo

Laboratorio per bambini “Il Piccolo casaro” e caserada con Danilo del Caseificio di Predazzo e Moena.

16.30, Piazza SS. Filippo e Giacomo

Show cooking con gli chef dell’Associazione Cuochi della Val di Fiemme e i sapori del Trentino.

Durante la giornata, al Festival del Gusto, laboratorio del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

Domenica 7 ottobre

09.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo

Apertura del Festival del Gusto con stand gastronomici e mercato di prodotti tipici, agricoli e gastronomici, (aperto fino alle ore 18.00 circa).

11.00 La Desmontegada de le Vache

Predazzo si prepara ad accogliere le mucche addobbate a festa per il rientro dall’alpeggio estivo: sfilata lungo le vie del centro e conclusione al tendone in località Baldis, zona minigolf-piscina, a fianco della strada verso Bellamonte.

12.30 – Tendone (Loc. Baldis )- Pranzo tipico della festa

– in Piazza S.S. Filippo e Giacomo aperitivi, degustazioni e specialità gastronomiche.

Durante la giornata, al Festival del Gusto, laboratorio del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

Ed inoltre…

Venerdì 5 ottobre alle ore 10.00 – Predazzo – via Fiamme Gialle, 48 – Info e prenotazioni tel. 0462 501287

Sarà possibile fare la visita guidata gratuita del Caseificio Sociale di Predazzo ed assaggiare il famoso Puzzone.

Sabato 6 ottobre alle ore 15.00 e 16.00 – Daiano – via Colonia 60, – Info e prenotazioni tel. 0462 479147

Visita guidata al birrificio di Fiemme col Mastro birraio Stefano Gilmozzi e degustazione gratuita.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites