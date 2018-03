TRANSDOLOMITES * ELEZIONI POLITICHE: LUNEDÌ 26 FEBBRAIO A TRENTO ALLA BIRRERIA PEDAVENA SI TRATTERÀ IL TEMA DEI TRASPORTI, TURISMO E AMBIENTE

Elezioni politiche 4 marzo 2018. Incontro oggi lunedì 26 febbraio ore 15,00 alla Birreria Pedavena, Piazza Fiera, 13 – Trento. Con l’occasione, sul tema trasporti, turismo, ambiente, presenteremo la posizione che Transdolomites intende trasmettere ai candidati alle elezioni del 4 marzo. Ci chiediamo: ma con quali programmi essi si presenteranno a Roma a sostegno del Trentino, delle Dolomiti , delle Alpi riguardo allo strategico settore dei trasporti?????

A seguito della nostra presenza in occasione di vari incontri pubblici, in modo molto chiaro faremo una dichiarazione sulla indipendenza di Transdolomites rispetto ad ogni formazione politica ma daremo al tempo stesso una indicazione di voto a 360 riguardo a coloro che sosterranno le scelte in funzione di una nuova modalità di mobilità.

Spiegheremo con dati alla mano non bene sviscerati negli ultimi mesi , il divario tra l’attivismo ed il, pragmatismo del Sudtirolo e l’immobilismo del Trentino nei settori in oggetto, l’abbondanza di progetti e di obiettivi dichiarati da una parte e la pura retorica sul versante Trentino.

Motiveremo la nostra decisione di non rinnovare la nostra adesione per l’anno 2018 alla Fondazione Dolomiti Unesco come soci del Collegio Sostenitori alla Fondazione in questione.

Il nostro appello andrà poi alla popolazione trentina e associazioni di categoria a svegliarsi dal lungo letargo e scuotere le coscienze sulla questione dell’emergenza umanitaria che stiamo vivendo a riguardo dei sempre più evidenti costi sociali dovuti ai danni da traffico e inquinamento.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites