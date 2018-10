TRANSDOLOMITES * ELEZIONI 2018: ” LA PIATTAFORMA DIBATTITOPUBBLICO.ORG NATA PER ATTIVARE PROGETTI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA “

La piattaforma, nata il 21 settembre, è nata dall’esigenza di Transdolomites di trovare i candidati pronti ad impegnarsi per attivare una rete nello spazio Euregio e in parallelo di Eusalp, finalizzata ad ottenere i fondi necessari e attivare i progetti di mobilità alternativa.

Dibattitopubblico.org chiede di dare alle associazioni sostegno politico ed economico (attraverso piccoli contributi), in cambio di visibilità durante la campagna.

Il piccolo contributo richiesto nasce anche dall’esigenza di assicurare account veri e riconosciuti.

Transdolomites e il Trentino si sono posti quindi come laboratorio nazionale per sperimentare un nuovo approccio a petizioni o campagne socio/politiche. Gli sviluppatori hanno visto che c’è interesse anche di altri comitati locali e nazionali, quindi proseguiranno nella loro opera di miglioramento della piattaforma.

Anche il comitato referendario per l’acqua pubblica in provincia di Brescia utilizzerà la piattaforma, sfruttando altre potenzialità, come l’adesione delle aziende e delle associazioni.

La piattaforma mira a formare gruppi di interesse in modo trasparente, uno sviluppo delle lobby alla luce del sole e rintracciabile.

Per quanto concerne il Trentino data l’esclusività dell’esperienza avviata e tuttora in esecuzione, siamo ben soddisfatti del risultato raggiungo sino ad oggi.

Abbiamo sentito tante promesse in questa campagna elettorale parlando di mobilità.

Lo scopo della piattaforma era dare modo di fare un salto di qualità in più mettendoci la faccia e rendendosi “ tracciabili “ anche a elezioni concluse.

Altra nota positiva la trasversalità del fronte politico a sostegno delle proposte di Transdolomites.

*

Comunichiamo di conseguenza nominativo e gruppo politico delle adesioni pervenute .

Mariano Papa

Movimento 5 stelle

Vanni Ceola

Futura2018

Gianni Marzi

Movimento 5 Stelle

Mara Lona

Unione per il Trentino

Pietro De Godenz

Unione per il Trentino

Lorenzo Modanese

Partito Democratico

Rosa Michela Rizzi

Movimento 5 stelle

Stefano Weiss

Moviment Ladin de Fascia

Aziende e associazioni

Avianova – Dalla Valsugana agli Altopiani Cimbri

Comitato per non perdere il treno Val di Cembra

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites