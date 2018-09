TRANSDOLOMITES * GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO: VISITA AL CANTIERE DI MULES (BZ) IL 12 OTTOBRE

La Galleria di Base del Brennero (Bbt) è una galleria ferroviaria in piano che collegherà Fortezza a Innsbruck, che da sola raggiungerà una lunghezza di 55 km. In prossimità di Innsbruck, la galleria si interconnetterà con la circonvallazione ferroviaria esistente ed assumerà di conseguenza, un’estensione totale di 64 km, divenendo così il collegamento sotterraneo più lungo al mondo.

I lavori nella montagna procedono con decisione.

Dal 2015 la fresa meccanica Tbm si sta facendo strada nello scavo del cunicolo esplorativo ed ha stabilito un record mondiale; 61 metri scavati in 24 ore.

Per la realizzazione dei 64 km di lunghezza del Bbt sono in corso contemporaneamente i lavori di costruzione su più cantieri ed accessi (Mules è una di questi) sia sul lato austriaco che su quello italiano. A fine maggio 2018 i minatori hanno scavato oltre 80 km che corrisponde ad un terzo dei 230 km dell’intero sistema di gallerie.

Al di sopra del cunicolo esplorativo procedono i lavori di scavo delle gallerie si esercizio, quelle per intenderci dove transiteranno i treni Av.

Per il loro scavo in Alto Adige sono arrivate “ Flavia e Virginia “ le due “ talpe” meccaniche, ossia due gigantesche frese che sono state realizzate in Germania il cui trasporto verso Mules è avvenuto via mare e giunte al porto d Marghera sonno state trasportate su strada sino a destinazione.

A Mules, esse sono in via di assemblamento in appositi cameroni che sono stati realizzati all’interno della montagna. Le talpe meccaniche hanno un diametro di 10,65 metri, una lunghezza di 200 metri ed una potenza di oltre 5.600 cavalli .

Il 21 ottobre 2018 transdolomites organizza una trasferta a Mules per visitare il cantiere di Mules ed offrire ai cittadini, professionisti , la possibilità di conoscere sul posto il cantiere ed il progetto che vede la realizazzione della Bbt.

Verranno organizzati due servizi bus speciali; uno partirà da Penia in direzione San Lugano-Ora-Fortezza, l’altro bus invece si troverà all’esterno della stazione ferroviaria di Trento e percorrerà la tratta Trento-Mezzana-Ora-Fortezza per poi ritornare a Trento.

Buona parte del Trentino vive anche con una sensazione di lontananza il dibattito del Bbt, ma non sarà così ancora per molto perché il cantiere negli anni si avvicinerà alla Trentino ed una riflessione orientata verso le valli laterali va promossa da subito per comprendere le possibili ricadute che questa opera potrà comportare anche per le periferie della provincia.

Le aree fortemente interessate da turismo ed dagli effetti di traffico conseguenti dovrebbero essere le prime ad avvicinarsi a questo argomento.

Per prepararsi al cambiamento serve dunque promuovere la conoscenza e favorire il più possibile il confronto .

In questa ottica si presenta il viaggio di Transdolomites secondo il programma in allegato.

Un viaggio di conoscenza diretta del progetto ma anche l’occasione per conoscere alcuni particolari del territorio esterno come ad es. la visita pomeridiana al Forte di Fortezza.

In invito sentito dunque di Transdolomites a cogliere questa opportunità.

Sul sito www.transdolomites.eu il programma e la scheda di iscrizione.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites