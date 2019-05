TONINI (PD) * SULLE ESTERNAZIONI DEL SUO CAPO DI GABINETTO: « DI QUANTO TEMPO HA BISOGNO L’ASSESSORE SPINELLI? »

Sulle esternazioni del proprio capo di gabinetto: di quanto tempo ha bisogno l’ass. Spinelli? Dopo una giornata trascorsa, ahinoi, a leggere le gravi idiozie sessiste, razziste e volgari postate su Twitter dal capo di Gabinetto dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e al Lavoro, lo stesso Assessore Achille Spinelli ha sentito il bisogno, in serata, di diffondere una nota dichiarandosi all’oscuro delle esternazioni cui il suo più stretto collaboratore era solito, e comunicando di star acquisendo informazioni prima di assumere una decisione.

Al di là di una certa preoccupante consuetudine per la quale i membri della Giunta paiono scegliersi il proprio responsabile d’Ufficio quasi senza conoscerlo, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico si chiede di quanto tempo l’assessore Spinelli abbia bisogno per chiedere conto al proprio collaboratore di quelle esternazioni, per verificare che abbia egli le stesse sembianze dell’uomo che si ritrae nei molteplici selfie presenti sul profilo, e per trarre di conseguenza l’unica decisione possibile: quella di sollevare il signor Cristoforetti dalle proprie funzioni istituzionali.

*

Giorgio Tonini – Presidente del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino