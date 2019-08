TONINI (pd) * episodio medico borgo valsugana (TN): « il Gruppo PD esprime solidarietà alla professionista e stigmatizzA il perdurare di linguaggi pubblici di certa politica »

Davanti all’ennesima testimonianza del preoccupante diffondersi del razzismo anche fra le valli del Trentino, a seguito del vergognoso episodio che ha visto un’utente del Servizio Sanitario provinciale insultare una dottoressa dell’Ospedale civile di Borgo Valsugana a causa del differente colore della pelle, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico, nell’esprimere piena, convinta e totale solidarietà alla professionista coinvolta suo malgrado in questo increscioso avvenimento, stigmatizza ancora una volta il perdurare di linguaggi e comportamenti pubblici di certa politica ed anche di talune Rappresentanze istituzionali che animano e fomentano la frattura sociale ed alimentano quelle culture del razzismo che costituiscono una minaccia quotidiana alla tenuta sociale di questa terra.

Tutto questo fa il paio con certi contenuti del Decreto Sicurezza appena approvato dal Senato della Repubblica, come quelli che rendono reato una tradizione antichissima di civiltà come il salvataggio in mare dei naufraghi, chiunque essi siano.

*

Giorgio Tonini

Presidente del Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino