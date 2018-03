TASSULLO MATERIALI SPA * CESSIONE RAMI AZIENDA: CONCLUSA L’OPERAZIONE PER 5,9 MLN, LA PROPRIETÀ È DELLA CORDATA ” MINIERA SAN ROMEDIO SRL “

Con la firma tra le parti coinvolte, avvenuta questo pomeriggio in sede notarile a Trento, giunge al termine la complessa operazione di cessione dei rami d’azienda della Tassullo Materiali SpA, avviata nella primavera del 2016.

Ad aggiudicarsi il pacchetto azionario a seguito di una gara pubblica d’appalto con un’offerta di 5 milioni e 945 mila euro, Miniera San Romedio Srl, una cordata partecipata da realtà locali: Covi Costruzioni Srl, maggiore azionista con il 46,15%, affiancata da Co.Beton Srl 15,39%, Isa SpA 7,69%, e Tassullo Investitori 30,77%, che raggruppa Misconel Srl, Elettrica Srl di Cesare Cattani, Gruppo Tama SpA, Lamtex Srl, oltre a due investitori privati locali, Franco Fellin per Stp Srl, e la Roberto Fondriest.

Covi Costruzioni

Fondata nel 1957 nel paese di Segno da Franco Covi, Covi Costruzioni ha saputo unire la pratica artigiana che ha da sempre contraddistinto le valli trentine e lo spirito imprenditoriale di tre generazioni ampliando le proprie competenze e consolidando il proprio know how fino a gestire con successo opere di grande complessità e importanza, potendo contare su un team giovane, guidato da figure di grande esperienza.

Isa – Istituto Atesino di Sviluppo

L’Istituto Atesino di Sviluppo è una holding di partecipazioni che conta una cinquantina di partecipate in diversi settori con un patrimonio netto di € 155,4 mln e che opera da quasi 90 anni in Trentino Alto Adige e nei territori limitrofi. Sostenitrice sin da subito dell’iniziativa di recupero della “Tassullo” per preservare l’interezza dei rami aziendali e mantenere il controllo della società sul territorio, partecipa anche agli sviluppi delle celle ipogee attraverso una partecipazione nel capitale sociale di CAE.

Cobeton srl

Impresa di betonaggio della Val di Non, nata nel 1920, è oggi guidata da Alfredo Gabardi, nipote del fondatore Luigi Zanette. L’azienda dispone oggi delle più moderne linee di produzione disponibili nel settore del preconfezionamento calcestruzzi ed è seriamente impegnata nello sviluppo delle prestazioni tecniche dei prodotti e nella politica della qualità globale della propria organizzazione.

Elettrica srl

Costituita nel 1988, si è sviluppata nel tempo come impresa di costruzioni impianti tecnologici modernamente attrezzata e organizzata. Core business dell’azienda è l’energia, in particolare i sistemi che consentono di usufruire al meglio l’energia elettrica e non solo. Specializzata in installazioni e manutenzioni di impianti elettrici ed affini, dai siti di produzione quali centrali idroelettriche, campi fotovoltaici, linee di trasporto, stazioni di trasformazione, agli edifici di ogni genere, residenziali, ospedalieri, produttivi, commerciali, fino alla mobilità viaria.

Misconel srl

L’impresa Misconel vanta una lunga storia dalle profonde radici nel territorio trentino. Attualmente guidata dalla famiglia Misconel e presieduta da Giulio Misconel, consigliere di Miniera San Romedio, e presidente di ANCE Trento. L’azienda occupa circa 100 dipendenti e copre a 360° i vari comparti di costruzione nell’edilizia, spaziando tra realizzazioni civili ed industriali, opere stradali e pavimentazioni, realizzazione di urbanizzazioni ed infrastrutture, bonifiche e servizi ambientali. Vanta un importante parco mezzi che ne fanno un leader nei settori dei movimenti terra e demolizioni. Dispone di impianti per la lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

Roberto Fondriest

Impresa nata nel 1986 con sede a Cles TN, opera nel settore edilizia e si occupa prevalentemente di coibentazioni, costruzioni a secco, pitture e verniciature civili e industriali. Costituita e guidata da Fondriest Roberto.

Lamtex snc

Azienda specializzata in lattonerie, coperture e facciate ventilate, è presente sul mercato dai primi anni ’70. Costituita inizialmente da Marco Covi, come ditta individuale artigiana, oggi è guidata dai figli Gianpiero e Cristian.

Franco Fellin, Stp Srl

Franco Fellin amministratore di Stp srl, società leader nella costruzione di edifici in legno. Stp è un’azienda con staff giovane ma che vanta già di grande esperienza nel settore legno. Negli anni l’azienda si è continuamente sviluppata al fine di migliorare il sistema costruttivo e trovare soluzioni sempre più efficienti ed efficaci.