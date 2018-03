SURF TORBOLE (TN) * RRD ONE HOUR CLASSIC – WINDSURF & FOIL COAST TO COAST: APERTE LE ISCRIZIONI DAL 10 MARZO

Con marzo iniziano una serie di attività e proposte, che onoreranno i 40 anni del Circolo Surf Torbole durante tutta la stagione 2018.

Dal 10 marzo aperte le iscrizioni alla Rrd One Hour Classic e per la prima volta alla Rrd One Hour Foil 2018, la regata che a quasi 30 anni dalla sua invenzione si evolve per rimanere al passo con le nuove tecnologie del mondo del windsurf (e della vela in genere). Dal 29 giugno al 1° luglio, oltre alla classica Long Distance Slalom della durata di 1 ora tra due boe al traverso, apertura alla categoria foil, con partenza separata. A seguire (2-7 luglio) il Campionato del Mondo Ifca(International Funboard Class Association) Junior, Youth e Master: due eventi internazionali consecutivi che concentreranno a Torbole i migliori riders del momento

Tra una nevicata, qualche giorno all’insegna del glaciale Burian (che non ha comunque fermato gli allenamenti della squadra agonistica) e timidi tentativi di aria primaverile che ogni tanto cerca di farsi sentire sul Garda Trentino, i programmi delle attività del Circolo Surf Torbole sono ormai ben chiare e pronte per essere attuate con l’entusiasmo di sempre.

Il primo segnale che l’intensa stagione agonistica è alle porte è il via ufficiale – sabato 10 marzo dalle ore 18 – alle iscrizioni on line della RRD One Hour, regata nata a fine anni 80 in un momento in cui “esplodevano” nuove formule di regata, da sempre manifestazione di punta del Circolo Surf Torbole. La formula è quella di raggiungere in 1 ora il maggior numero di lati attorno a due boe posizionate ai lati opposti del lago (est e ovest) al traverso del vento.

Dal 2015 il detentore del record è il campione del mondo slalom Pwa 2016 Matteo Iachino Ita-140, che ha abbassato di ulteriori 55″ il precedente record, appartenuto al compianto atleta del Circolo Surf Torbole Alberto Menegatti. Oggi la sfida è quella di superare i 18 lati in 1 ora, 4’ e 5”.

Ma la novità di quest’anno, a quasi 30 anni dalla sua invenzione, è quella dell’estensione alla categoria foil, a dimostrazione che il circolo valorizza la sua storia, riproponendola in chiave moderna con l’evoluzione tecnica del windsurf, che da un paio di stagioni, così come nella vela (vedi alcune classi olimpiche e Coppa America), ha come focus il foil. Sarà così possibile partecipare alla Rrd One Hour Classic, alla nuova proposta Rrd One Hour Foil o ad entrambe! Ad ognuno la propria planata o il proprio volo!

ARMANDO BRONZETTI, Presidente Circolo Surf Torbole: “Con marzo inizia a tutti gli effetti la stagione operativa 2018 del Circolo Surf Torbole: sono partiti gli allenamenti e le prime trasferte della squadra agonistica del circolo allenata da Dario Pasta; la voglia di ritornare in acqua da parte di tanti appassionati soci è tanta e con questo fine settimana si sono aperte le iscrizioni on line alla RRD One Hour, regata che rappresenta la storia del Circolo Surf Torbole, ma anche il suo spirito moderno, quello cioè di seguire le nuove tendenze e rispondere alle esigenze dei regatanti e del mercato: quest’anno, a quasi 30 anni dalla sua invenzione, estendiamo la regata anche ai Windsurf Foil, che dovrebbero oltretutto permettere di regatare in condizioni di vento più leggero rispetto alle tavole Slalom standard.

Dopo un paio d’anni di sperimentazioni il foil ormai è una realtà affermata e noi, come Circolo Surf Torbole, non possiamo che essere tra i primi ad organizzare un evento per chi si è evoluto in questo senso. La sfida è aperta per raggiungere nuovi traguardi e nuovi record insieme a tutto lo staff, ai soci e agli atleti del Circolo Surf Torbole!”