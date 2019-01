Studio Bibliografico Adige – trento* libro “Vita e miracoli del gloriosissimo taumaturgo Santo Antonio di Padova”: « acquistato dal presidente del Senato casellati »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente del Senato compra a Trento il libro per il Papa. L’antico volume donato oggi dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Papa Francesco è stato acquistato alla libreria Studio bibliografico Adige di Trento.

Era a Trento, alla libreria antiquaria Studio Bibliografico Adige il libro “Vita e miracoli del gloriosissimo taumaturgo Santo Antonio di Padova”. «Sabato scorso i funzionari del Senato si sono presentati in libreria per ritirarlo e oggi è stato il comunicata la notizia dell’omaggio a Papa Francesco».

Stamattina Papa Francesco ha ricevuto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Si è trattato di una visita istituzionale durata circa un’ora, in occasione della quale il presidente ha fatto dono al Santo Padre di due testi: “Le origini di Padova”, del 1625, ed un’opera non presente nella Biblioteca apostolica vaticana sulla vita e sui miracoli di Sant’Antonio.

La particolarità di quest’ultimo volume è che è stato acquistato a Trento, nella libreria antiquaria Studio bibliografico Adige di cui è socio Salvatore Rizzo, presidente della categoria dei librai trentini.

«Dopo aver ricevuto una telefonata dalla direttrice della Biblioteca del Senato –racconta Rizzo– sabato scorso si sono presentati in libreria i funzionari del Senato per acquistare e ritirare il volume. Oggi ho scoperto che quell’opera –peraltro assente nella Biblioteca apostolica vaticana– è stata donata a Papa Francesco dal presidente Casellati. È senz’altro motivo di orgoglio aver contribuito a questo omaggio e non può che renderci felici».

Il titolo del volume è “Vita e miracoli del gloriosissimo taumaturgo Santo Antonio di Padova. Edizione nuovissima accuratamente epilogata dalla celebre opera dell’abate Emmanuele de Azevedo adorna di XXV tavole in rame”, edito a Padova nel 1829 per i tipi di Valentino Crescini. L’autore è Emanoel de Azevedo, ex gesuita portoghese che visse esiliato in Veneto, da Roma, nella seconda metà del Settecento.

«Il volume –spiega Rizzo– possiede un primo frontespizio e XIV tavole fuori testo incise in rame e impresse su carta pesante. Le tavole di gusto popolare rappresentano episodi della vita del Santo e presentano al piede un commento in latino. Si tratta di un’opera assai rara, apparentemente non apparsa sul mercato negli ultimi anni».