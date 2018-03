STUDIO APERTO – MEDIASET * FRANCIA SOTTO ATTACCO: EDIZIONE STRAORDINARIA ALLE ORE 15.45

Studio Aperto va in edizione straordinaria alle ore 15.45 per seguire gli sviluppi di quanto sta accadendo in un supermercato di Trèbes, nel Sud della Francia.

Un giovane, sedicente terrorista dell’Isis, ha ucciso tre persone e tiene sotto sequestro un ufficiale della gendarmeria.

L’uomo – che ha gridato “Allah Akbar” – chiede la liberazione di Salah Abdeslam, l’unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia.