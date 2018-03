STRISCIA LA NOTIZIA * VALERIO STAFFELLI INTERVISTA EVA HENGER: ” NON MI INVITANO PIÙ IN TELEVISIONE, VORREI CONFRONTARMI CON MONTE DA COSTANZO “

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli intervista nuovamente Eva Henger sul canna-gate all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga, ai microfoni dell’inviato del Tg satirico, ha detto: «La vicenda era chiara fin dall’inizio, anche grazie a voi».

Staffelli ha poi chiesto a Eva perché, ultimamente, si è vista meno nei programmi tv a raccontare la sua versione dei fatti e lei ha risposto: «Non mi invitano, forse è un argomento da non trattare». Infine, la Henger ha concluso dicendo: «Abbiamo scritto a Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci».