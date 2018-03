STRISCIA LA NOTIZIA * QUESTA SERA MORENO MORELLO SPIEGA IL METODO DEI ” CALCIATORI GEMELLI ” UTILIZZATO DA ALCUNE SQUADRE ITALIANE PER GONFIARE I PROPRI BILANCI

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello torna a occuparsi delle plusvalenze nella compravendita di giocatori dei settori giovanili di alcune squadre di calcio italiane, che hanno portato la Figc ad aprire un’inchiesta. Uno degli escamotage utilizzati dalle società per sistemare i propri bilanci è quello dei “calciatori gemelli”: due squadre effettuano lo scambio e la compravendita di due giocatori allo stesso prezzo (anche 1 milione di euro) e poi li danno via in prestito.

Moreno Morello intervista alcuni calciatori che avevano militato nelle squadre del Vicenza, Pescara Calcio, Ascoli e Cesena, protagonisti di questo meccanismo, ma tutti ignari del valore esorbitante che era stato loro attribuito al momento della cessione.