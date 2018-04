STRISCIA LA NOTIZIA * QUESTA SERA IL DIRETTORE DELL’ASL DI TARANTO SULLA GARA D’APPALTO IL CUI VINCITORE ERA STATO ANNUNCIATO IN ANTICIPO DA STRISCIA

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl di Taranto, sul servizio andato in onda la scorsa settimana (vai al video) in cui l’inviato di Striscia aveva rivelato in anticipo la ditta vincitrice di un appalto per conto dell’Asl di Taranto.

Il direttore conferma la fuga di notizie e dice: «Appena gli atti mi arriveranno farò tutte le verifiche».

Intanto, sul profilo Facebook di Pinuccio qualcuno ha commentato: “Ma quanto sei idiota e infame?”. Striscia la notizia ha scoperto chi è l’autore del commento e sembrerebbe una persona vicina all’ex assessore Mazzarano.