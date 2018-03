STRISCIA LA NOTIZIA * QUESTA SERA: AMAZON CONSEGNA A CASA INSETTICIDI CHE IN ITALIA NON SI POTREBBERO COMPRARE

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda un’inchiesta di Jimmy Ghione sulla facilità con cui è possibile reperire su Amazon insetticidi che in Italia non si potrebbero comprare.

Questi prodotti, utilizzati per usi professionali in agricoltura, nel nostro Paese possono essere acquistati solo in possesso di un’autorizzazione, perché un uso improprio potrebbe essere pericoloso per la salute e per l’ambiente.

L’inviato di Striscia e Rolando Manfredini, responsabile sicurezza alimentare Coldiretti, entrambi sprovvisti della suddetta autorizzazione, hanno acquistato senza problemi uno di questi insetticidi su Amazon. Il prodotto è arrivato in pochi giorni dalla Spagna.

Inoltre, l’insetticida acquistato con tanta facilità, va contro un’altra legge italiana, che prescrive: «Il prodotto, una volta autorizzato, può essere immesso in commercio con un’etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e obbligatoriamente redatta in lingua italiana».

Peccato che sull’etichetta del prodotto acquistato su Amazon non ci sia una sola parola in italiano.