STRISCIA LA NOTIZIA * CANALE 5: CONTINUANO LE RIVELAZIONI SULLA ‘PARENTOPOLI’ PUGLIESE, SPUNTA IL NOME DELLA COGNATA DELL’EX ASSESSORE MAZZARANO

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio prosegue l’indagine sulla presunta “parentopoli” nelle società che svolgono lavori in appalto per conto dell’Asl di Taranto. Come la Sds, azienda che si occupa del Cup dell’azienda sanitaria locale, che avrebbe numerosi impiegati imparentati con politici di Taranto.

Nella stessa Sds, pare lavorino: mogli di consiglieri comunali, il figlio di un ex assessore regionale, la nipote di un ex direttore amministrativo Asl oltre alla cognata dell’ex assessore Michele Mazzarano. E Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ed esponente di rilievo del Pd, non ha niente da commentare? Proprio lui che aveva chiesto di denunciare sempre, anche attraverso Striscia?